光寶科技Q1每股純益0.68元 為兩年同期新高

光寶科技 (2301) 首季雖受工作天數減少與新冠肺炎疫情影響，第1季營收325.8億元，然受惠於全球營運與產能調配得宜、中國大陸生產據點有序復工，以及LED元件、戶外照明與物聯網(IoT)相關應用等市場呈現穩健成長，首季稅後純益15.7億元，年增7%，每股純益0.68元，為兩年同期新高。

同時，經由積極營運資金管理以及由營運活動所產生之自由現金淨流入，當季淨現金部位持續攀升至405億元。

其中，光電部門第1季營收占比達19%；其中，運用於民生醫療、消毒、水與空氣淨化之UV LED以及物聯網 (IoT)相關產品需求增長帶動下，其營業淨利創六季來新高。資訊產品部門佔整體營收65%。雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、筆記型電腦電源產品及伺服器機殼及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品出貨需求穩定。同時，儲存裝置本季佔總營收11%。

展望第2季，在雲端運算、光電產品應用於5G+AIoT以及筆記型電腦與遊戲相關產品與市場需求增溫下，整體營運表現預計較前季持續提升。