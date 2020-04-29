後疫情時代ABC 中華電：5G將讓電信業扮要角

新冠肺炎疫情肆虐，電信業化身科技防疫尖兵，而進入後疫情時代，中華電信技術執行副總林國豐指出，是ABC（Always Broadband Connected）每一個人、公司、單位都要隨時保持連線，讓電信產業比以往來得更有重要性，而台廠在5G時代將更有機會，攜手搶攻商機。

研華今（29）日舉行線上直播，由研華執行董事何春盛主持，中華電林國豐與談，暢談「由科技防疫表現 催生台灣5G產業」。

林國豐認為，在後疫情時代是ABC，每一個人、公司、單位都要隨時保持連線，讓電信產業比以往來得更有重要性，不管是行動或固網都是一樣，而這也彰顯5G更重要。

中華電早在2018年就成立5G國家隊，參與者包含工研院、資策會及國內網通、工業電腦廠如研華等，並陸續在重要國際大展上展示技術，發展至今，已經包含約70家企業/單位。

中華電與研華皆認為，進入5G時代，台灣廠商會更有機會，中華電除了直接參與5G終端服務外，由於5G生態的改變，在軟體上會有更大發展空間，而台灣引以為傲的硬體生產技術，也將參與5G新商機，如邊緣運算的設備。

儘管電信業在全球大多屬於特許行業，惟中華電信長期深耕海外，近年尤其在東南亞深度佈局，中華在東京、上海、新加坡、泰國、印尼、緬甸、美國、越南都有設點，但目前對營運幫助仍有限。

不過，中華電先前在越南攜手當地業者參與資料中心，在河內、胡志明市都有業務，目前也已獲利。儘管國外拿電信商執照不容易，但透過解決方案參與商機，也是未來台灣5G國家隊可走的方向。