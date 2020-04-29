疫情衝擊下遠距通訊、資料中心、電競撐起記憶體需求

今年第一季全球手機市場受到新冠肺炎影響生產及需求，原本市場預期記憶體相關產業也將受創，不料在遠距通訊、資料中心、宅經濟相關及工控市場的需求不減反增的帶動下，多數記憶體及模組廠首季均有不錯業績表現，業者普遍認為，以目前市況來看，對第二季的需求正面看待。

第二季以來，記憶體相關廠商，紛紛表示今年首季因疫情帶動相關商機，不僅需求不減反增，同時，記憶體價格也出現漲價，其中，記憶體控制晶片廠群聯先就指出，伺服器需求受疫情干擾，推升雲端服務需求，加上全球各國自主隔離與在家上班的狀況增加，筆電出貨量也明顯增加，此外，宅經濟也推升線上購物、遠端監控系統、電競應用等需求，連帶刺激對 SSD 等 NAND Flash 儲存需求。群聯表示，第二季記憶體控制晶片需求也增加很多，且多為監控系統、醫療等高毛利產品，墊高整體毛利率表現。

記憶體模組廠宇瞻也認為，DRAM產品在中國市場復工後，受惠庫存回補需求帶動，現貨價急漲，伺服器DRAM價格漲勢較強勁，需求端也非常強，且宇瞻認為，以目前市場需求的拉貨力道，預期後市DRAM市場短期內都不會有供過於求的疑慮，並認為DRAM合約價可望逐季走揚，預期下半年在5G手機、資料中心等應用推升下，DRAM 將出現供給短缺。

同樣是國內具指標的記憶體模組廠威剛預期，第二季記憶體價格可望維持平穩，加上新冠肺炎疫情帶動全球電商及電競業務大幅增溫，企業啟動異地備援機制，雲端運算及資料中心需求大增，筆電、平板也陸續傳出缺貨，OEM廠接單直逼旺季水準，產業面正向看待，也有利公司後市營運表現。