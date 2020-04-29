資策會分析全球數位科技發展 AI AR VR等是大宗

資策會MIC預估，今年全球數位科技發展包括環境體驗、增強智慧、數位生態、智慧信任等4大趨勢，整合包括情緒辨識、人工智慧、物聯網、擴增實境、區塊鏈等實體和虛擬技術。

資策會產業情報研究所（MIC）指出，在環境體驗部分，以用戶為導向，結合環境與情境提供顧客多重體驗與情緒辨識，發展動態回應系統。

要達到環境體驗、情緒辨識必須能具備動態地偵測顧客反應，MIC預期相關技術應用包括電子腦波技術、眼球追蹤技術、人臉情緒辨識、皮膚檢測、檢測態度改變等。

在增強智慧部分，發展認知、決策、動作增強等智慧輔助系統，強化人類或企業外界感知、決策分析能力，動作或流程等效能。

在數位生態部分，透過異質平台與企業結合，發展創新服務。MIC指出，相關平台模式代表已從過去雲端時代強勢市場或供應體系中介平台連結模式，轉向更開放、更分散式、更異質服務連結的生態系模式。

在智慧信任方面，發展讓企業更安心、人們更信任的智慧信任系統，內容包括資訊安全，重視物聯網資訊安全保護、數據外洩及數據隱私保護發展。其次是分散信任，運用區塊鏈等技術，強化跨企業間、生態系之間的安全與信任。

再者決策透明，強化大數據、人工智慧演算法、機器人的透明性與可追蹤性，讓人們更信任機器所做出的建議甚至決策。從4大趨勢觀察商機，MIC預估，包括物聯網、擴增實境和虛擬實境（AR/VR）、人工智慧、資訊安全、區塊鏈等技術。從應用案例可發現未來發展將是融合多項技術、整合實體與虛擬。

例如智慧空間以人為中心整合多種物聯網感測、AR/VR系統；增強智慧融入機器人系統、人機介面、認知科學、決策科學等；智慧信任應用區塊鏈納入產業實務應用與創新服務等。在數位科技應用商機中，系統整合將是其中關鍵，不僅做到軟硬整合，還必須融合應用場景、認知科學等多種跨領域。