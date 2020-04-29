快訊

火燒銀行對抗軍隊！瘟疫封城擋不住的黎巴嫩「饑餓革命」

「不可能的2件事發生」 急診醫：無本土確診因台灣真的強

資策會分析全球數位科技發展 AI AR VR等是大宗

中央社 / 台北29日電

資策會MIC預估，今年全球數位科技發展包括環境體驗、增強智慧、數位生態、智慧信任等4大趨勢，整合包括情緒辨識、人工智慧、物聯網、擴增實境、區塊鏈等實體和虛擬技術。

資策會產業情報研究所（MIC）指出，在環境體驗部分，以用戶為導向，結合環境與情境提供顧客多重體驗與情緒辨識，發展動態回應系統。

要達到環境體驗、情緒辨識必須能具備動態地偵測顧客反應，MIC預期相關技術應用包括電子腦波技術、眼球追蹤技術、人臉情緒辨識、皮膚檢測、檢測態度改變等。

在增強智慧部分，發展認知、決策、動作增強等智慧輔助系統，強化人類或企業外界感知、決策分析能力，動作或流程等效能。

在數位生態部分，透過異質平台與企業結合，發展創新服務。MIC指出，相關平台模式代表已從過去雲端時代強勢市場或供應體系中介平台連結模式，轉向更開放、更分散式、更異質服務連結的生態系模式。

在智慧信任方面，發展讓企業更安心、人們更信任的智慧信任系統，內容包括資訊安全，重視物聯網資訊安全保護、數據外洩及數據隱私保護發展。其次是分散信任，運用區塊鏈等技術，強化跨企業間、生態系之間的安全與信任。

再者決策透明，強化大數據、人工智慧演算法、機器人的透明性與可追蹤性，讓人們更信任機器所做出的建議甚至決策。從4大趨勢觀察商機，MIC預估，包括物聯網、擴增實境和虛擬實境（AR/VR）、人工智慧、資訊安全、區塊鏈等技術。從應用案例可發現未來發展將是融合多項技術、整合實體與虛擬。

例如智慧空間以人為中心整合多種物聯網感測、AR/VR系統；增強智慧融入機器人系統、人機介面、認知科學、決策科學等；智慧信任應用區塊鏈納入產業實務應用與創新服務等。在數位科技應用商機中，系統整合將是其中關鍵，不僅做到軟硬整合，還必須融合應用場景、認知科學等多種跨領域。

區塊鏈 生態

延伸閱讀

雲端算力、人工智慧與線上協作 阿里巴巴「三大科技招式」抗疫

電信用戶數怎麼算 各說各話

研華再獲CSR企業社會責任獎 電子科技業組楷模獎

數位理財通／網購新趨勢 無現金支付夯

相關新聞

聯發科：5G晶片出貨逐季增

聯發科執行長蔡力行昨（28）日在線上法說會中表示，維持對今年全球與中國大陸5G手機市場出貨看法不變，聯發科已準備好具有競爭力的產品組合，涵蓋不同產品區塊，今年5G晶片出貨量將逐季增加，除了陸系品牌導入外，下半年也有採用聯發科5G晶片的國際品牌手機問世。

聯發科Q1毛利率43% 19季高點

聯發科昨（28）日舉行線上法說會，公布首季毛利率43.1％，連續五季站穩四成大關，並攀上近19季高點，每股純益3.64元。展望本季，預估單季營收季增2%至10%，毛利率為42.5％正負1.5個百分點，每股純益3.37至4.12元。

大陸大基金 注資紫光展銳

中國大陸IC設計二哥紫光展銳獲官方注資人民幣45億元（新台幣191億元），後續並將規劃股票初次上市（IPO）籌資，挾官方銀彈與市場資金奧援，積極發展手機晶片業務。業界認為，紫光展銳掌握資金有助衝刺研發，大陸品牌將可成為其龐大出海口，大搶聯發科地盤。

紫光展銳挖角華為好手 壯大能量

在衝刺科創板之前，紫光展銳已經開始挖角各方好手加入陣營，藉此壯大能量搶市。紫光展銳已宣布三名均有華為背景的晶片行業資深人士加入，涵蓋業務、技術、市場等領域。

輝達推新晶片 台積7奈米大單來了

繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）最快5月推出最新款高階繪圖晶片，採用台積電7奈米製程生產。輝達高階繪圖晶片用於電競、高階繪圖等領域，業界看好，隨著新冠肺炎帶動宅經濟發威，在家工作與線上遊戲需求大開，輝達新晶片銷售可期，為台積電營運注入強勁動能。

輝達推新品 板卡廠受惠

輝達、超微與英特爾都將在5，6月之間發表新產品，由於新產品的推出，除了可以提升出貨量，加上單價比較高，對供應鏈廠商的營收與毛利都有正面幫助，板卡廠包括微星，華碩，技嘉與承啟等，均可望受惠，預期板卡廠第2季業績表現，將優於第1季。

美緊縮出口 牽動台積布局

美國政府正在緊縮出口管制限制，賦予商務部更大權力以阻止半導體、航太及其他工業的美國商品與技術出口海外，以防中國大陸等國家取得美國的先進武器、軍用飛機或監視技術來強化其軍力 。

電信用戶戰 遠傳變二哥

電信二哥爭奪戰，進入用戶數貼身的肉搏，過往中華電信用戶數居冠，台灣大第二，與遠傳有數萬差距。在第五代行動通訊（5G）開台前夕，各家用戶數大戰提前開打，遠傳2月用戶數小勝台灣大5,000戶，是4G開台以來，首度超車成為二哥。

CSR大獎 台達電奪幸福企業首獎

台達電昨（28）日榮獲《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎-傑出方案「幸福企業組首獎」。台達電自2005年《遠見雜誌》企業社會責任獎評比舉辦以來，累計已獲得15座首獎、兩次榮譽榜、三座楷模獎。

台灣大 奪CSR電信服務業首獎

台灣大哥大表示，2020年再創永續佳績，再度連莊，勇奪2020《遠見雜誌》「CSR年度大調查－電信服務業組」及「傑出方案-環境友善」雙首獎殊榮。台灣大16年來已拿下16座大獎，寫下國內電信業獲獎新紀錄。

電信用戶數怎麼算 各說各話

過去電信業者比用戶數，比的用戶是「人」，但隨著物聯網應用興起，未來電表、路燈、汽車等物聯網用戶數如何界定與計算，則決定了誰是電信二哥的關鍵。但是計入物聯網用戶數，「眉角」不少，納入用戶數，用戶數看起來漂亮，卻將損失平均帳單金額（ARPU）表現。

美擬擴大管制特定貨品銷陸 台積電持續關注

美國商務部提議修改法規，擬對出口中國的特定貨品實施新限制，台積電表示，將持續關注相關資料

熱門新聞

救命錢來了！「勞工紓困貸款」4月30日起33家銀行受理

台灣人平均存款排世界第4 網友含淚揭用途

新光金宮鬥又來了 四大理由李勝彥反對董事提名李紀珠

晶悅國際飯店將熄燈 將資遣80名員工

輝達推新晶片 台積7奈米大單來了

「勞工紓困貸款」借你10萬應急 明起受理申請

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。