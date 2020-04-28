關注兒虐議題 台灣之星響應428兒童保護日社群接力

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

根據中華民國衛生福利部統計，光是2019年就有高達8,196名兒少遭受虐待，且尚有許多案件是沒有被通報出來的，適逢「428兒童保護日」，台灣之星28日宣布加入響應家扶基金會「我看見疼痛，你重現笑容」社群接力活動行列，希望發揮擁有51萬龐大粉絲數的台灣之星Facebook官方粉絲團的影響力，號召更多人一起關注並重視兒虐議題；除了社群接力的PO文外，更以實際行動捐款展現支持決心，且亦同步在台灣之星Facebook官方粉絲團發起「擊退兒虐，用愛『讚』出來」活動，邀請民眾一起到台灣之星Facebook官方粉絲團按讚守護兒少安全未來，每新增一個讚、台灣之星就會捐出一定金額，總計最高將捐出10萬元為兒虐議題盡一份心力，幫助兒少遠離恐懼、快樂成長。

台灣之星行銷事業部資深副總朱曉幸表示，台灣之星是非常年輕的電信品牌，我們的員工更是同業中最年輕也最具有創新能量的，由於深知青少年族群是未來推動5G時代快速發展的一大關鍵力量，因此，我們認為關注兒虐議題刻不容緩，要讓所有青少年族群都能在安心、健全的環境下學習成長。此次響應家扶基金會『428兒童保護日』社群接力活動，就是希望透過台灣之星長期建立的品牌及社群影響力共同拋磚引玉，讓更多國人重視兒少保護，進而杜絕更多兒少受虐案件的發生。

本次台灣之星「擊退兒虐，用愛『讚』出來」社群活動自2020年4月28日起至2020年5月15日23:59截止，活動期間Facebook官方粉絲團新增的按讚數將全數轉換為愛心款項，總計最高將捐出10萬元給家扶基金會作為未來推動兒虐議題宣導及兒少保護工作之用，透過實際行動為社會貢獻一己之力。擊退兒虐，需要你一起加入，到台灣之星Facebook官方粉絲團按讚響應：https://www.facebook.com/tstartel

台灣之星表示，長期經營多元分眾市場，用心傾聽並滿足多元用戶的不同使用需求，自2018年起正式經營「U15中小學生」族群，與現代父母一起面對行動數位高度發展下的世代教養議題，在資費、服務面以實際行動幫助孩子從第一個門號開始學習自律，提供多種適合「U15中小學生」族群的專屬資費方案；並自2019年起積極走入中小學校園，宣導眼睛保健的重要性、正視黃斑部病變所帶來的影響，透過生動有趣的互動式講座方式，從小建立正確的日常護眼習慣，深耕「U15中小學生」族群不遺餘力！

台灣之星 家扶基金會

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