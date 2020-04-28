台灣大獲2020《遠見雜誌》CSR年度大調查雙首獎

台灣大哥大表示，2020年再創永續佳績，再度連莊，勇奪2020《遠見雜誌》「CSR年度大調查－電信服務業組」及「傑出方案-環境友善」雙首獎殊榮，16年拿下16座大獎，寫下國內電信業獲獎新紀錄。

《遠見雜誌》28日公佈第16屆企業社會責任獎，台灣大以「科技做公益，內容不斷創新，走入國際成績亮眼」，在國內近兩百家企業逐鹿中脫穎而出，第六度蟬聯遠見CSR年度大調查獎，並且以「台灣大綠能、永續大未來 創造綠能倡議典範」首度獲得環境友善組傑出方案的首獎殊榮。是台灣大自遠見創辦企業社會責任獎16年以來，摘下的第15、16座獎項，首獎更是累積到第10座，成果卓越。

台灣大今年唯一連續兩年榮獲遠見雜誌企業社會責任雙首獎的單一企業，台灣大董事長蔡明忠表示，最近全球受疫情壟罩，再再提醒人類面對環境必須保持謙卑，彼此互助才能度過難關，這也是台灣大一貫的信念，積極為全球永續發展的推動承擔更大的責任。

蔡明忠表示，去年台灣大獲得堪稱全球最嚴格的科學基礎目標倡議組織SBTi審查通過，年初又榮獲世界最大碳揭露組織CDP氣候變遷評比最高等級「A」，不僅是榮耀桂冠，更是驅使台灣大全力在公司治理、社會參與以及環境永續上持續「超前部署」的動力；台灣大身為世界ICT產業永續倡議組織GeSI理事，與國際頂尖企業比肩前行，不僅為台灣這片土地注入源源不絕的永續創新能量，全力和世界接軌，同時也為人類追求共享、共好、共榮的未來。

台灣大總經理林之晨上任後提出「超5G策略」，以「Green」許下愛台灣、愛人類、愛地球的承諾。林之晨表示，台灣大多年來在CSR領域深耕有成，在董事長蔡明忠的支持與全體同仁努力下，持續突破自我、屢創佳績，在疫情蔓延之際，更運用新世代科技電信公司角色，努力做出貢獻。

台灣大推動數位苗圃專案，讓弱勢學童線上英語學習，在防疫期間提供教育部協助1萬名弱勢學童14天免費上網，獲得《遠見》CSR評審的青睞，APEC企業諮詢委員會(ABAC) 也發推特推廣這個案例，彰顯台灣企業在防疫期間的社會貢獻，以科技弭平疫情可能加大的數位落差。台灣大表示，將持續和國內企業一起前進，讓世界看見台灣。

《遠見雜誌》CSR評審團特別肯定台灣大數位苗圃、Coding Fun偏鄉玩程式、i無限數位公益等公益專案，以「台灣大綠能，永續大未來 創造綠能倡議典範」，連續三年推出創新綠能公益專案「種福電計畫」拿下遠見「傑出方案-環境友善」首獎。