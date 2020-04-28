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遠傳獲《遠見雜誌》企業社會責任大調查楷模獎

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

遠傳推動永續表現亮麗再獲殊榮！《遠見雜誌》28日公布2020年企業社會責任獎評選結果，遠傳在公司治理、環境永續、社會責任等三大面向持續精進，連續第四年獲得「企業社會責任大調查-楷模獎」。遠見CSR獎是國內嚴謹度最高的CSR評鑑之一，其評選流程歷經第一階段書面審查、第二階段口試，而今年參與評選企業多達188件參賽，僅28件專案獲獎，獲獎率僅一成五。

遠傳電信總經理井琪表示，迎接5G新世代，遠傳深耕雲端、資安及「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)創新技術，除了期許以新經濟帶動營運成長，也期望透過這些核心技術善盡企業社會責任，如以大數據提升用戶網路體驗，提供智能服務，並應用於智慧交通規劃，協助各縣市政府打造智慧城市；深耕人工智慧科技，透過智慧網路營運管理、流量預測及規劃，提升網路效能；以物聯網發展智慧平台，提供多元且完善的客戶服務。

《遠見雜誌》企業社會責任獎評審結果顯示，遠傳獲獎主因為：導入永續管理工具，展現高度執行力，亦有效評估影響力，且多項社會關懷專案長期落實，融合資通訊核心優勢，內容與時俱進；參與國際評比成績進步顯著，包括2019年遠傳首度入選DJSI世界指數成分股，2020年首度獲國際永續評比機構RobecoSAM評選為全球電信服務產業組「銀級企業」，連續第二年獲得「最佳進步獎(Industry Mover) 」肯定，績效顯著。

遠傳利用大數據、人工智慧技術協助警方揪出詐騙犯，成果豐碩，獲刑事警察局頒獎感謝。另外，遠傳結合5G「大人物」技術，與亞東、花蓮慈濟、高雄醫大附設中和醫院等三大醫學中心結盟，啟動國內第一個5G遠距診療臨床示範計畫，實現醫療遠距行動化，透過科技解決醫療差異，突破城鄉隔閡，實踐醫療「零偏鄉」願景。

遠傳擘畫「5Go永續力」(Go Prosperous成長力, Go Innovative創新力, Go Caring關懷力, Go Inclusive包容力, Go Eco綠實力)實踐永續策略，以接軌聯合國永續發展目標，具體行動關注環境、社會、經濟等議題，擘劃2018-2025年策略，訂定中長期發展目標，追求永續成長。在轉型升級的道路上，善用核心職能，企業社會雙贏，並攜手供應商、用戶等九大利害關係人，共同推動企業社會責任，發揮資通訊產業的影響力。

面對即將來臨的5G新時代，遠傳表示，將持續善用新科技與創新思維，將 「大人物」、雲端、資安等先進科技導入供應鏈及商業模式，加快轉型速度，開創新經濟，與客戶共迎「遠傳心5G、未來無距離」的新願景。

遠傳電信 5G

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