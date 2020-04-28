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市調：海思首次登頂大陸智慧手機晶片市場

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

根據市調機構CINNO Research 半導體產業報告顯示，2020年第1季度受到疫情等因素的嚴重影響，中國大陸智慧手機出貨量，出現了較大幅度下滑，由此導致中國大陸市場的智慧手機處理器出貨量，相比2019年第1季度銳減了44.5%，近乎腰斬。 大部分處理器品牌出貨數據均出現不同程度下降。

從品牌表現上看，海思成為了中國市場唯一一家，在第1季度出貨量未同比下滑的主要品牌，出貨量2,221萬片，與2019年第1季度的2,217萬片基本同比持平，因此在斬獲了43.9%的市場份額同時，也首次超過高通，正式成為中國市場出貨量最大的手機處理器品牌。 高通、聯發科、蘋果分列二、三、四位。

此外,中國智慧手機處理器市場的集中度，也進一步提高海思、高通兩大廠商組成的第一梯隊，佔據了超過3/4的的市場份額，達到76.7%，與第二梯隊廠商之間的距離逐步拉大。

海思出貨量穩定背後，也與華為加大海思晶片採用力度有密切關係。 根據CINNO Research分析報告數據顯示，2019年以來，華為在中國大陸市場出貨的手機中，採用海思處理器的比例節節攀升，到2020年第1季度已超過90%。 近年來海思陸續更新和推出麒麟8、7、6系列晶片，加強了向華為、榮耀中低端機型的滲透力度，成效顯著。

智慧手機 處理器

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