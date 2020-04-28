訂單題材加持 散熱、網通設備族群搶搶滾

台股今（28）日由金融、傳產接棒演出，推升指數續往季線靠攏，但泰碩（3338）、智邦等散熱、網通設備族群，挾中國「新基建」概念，或筆電急單等題材，整體表現仍相當整齊，扮演盤面多方指標。

近期台股跟上美國那斯達克、費半指數腳步企圖挑戰季線，雖然外資調降半導體股，壓抑電子權值股走勢，但隨520總統就職進入倒數計時，特定買盤點火大型金控股，拉抬指數震盪走揚，終場小漲48點，收10,616點，成交值擴至1,834億元。

盤面電子股表現方面，台積電、聯電、旺宏等半導體股同步拉回，短線漲多的Mini LED族群也出現獲利賣壓，但高價IC設計、石英元件、印刷電路板，以及網通設備、散熱等族群仍良性輪動，維繫多方人氣不墜。

全球肺炎疫情出現緩和現象，各國5G基礎建設尤其中國「新基建」加速進行，相關概念股仍具有長線保護短線優勢，散熱、網通設備、光通訊等族群今日同步走高，泰碩早盤一度攻上漲停，與奇鋐、雙鴻同步創本波反彈來新高價。

網通設備股以鴻家軍的台揚早盤強鎖漲停最為剽悍，並帶動神準、智邦、明泰等紛紛拉高，其中，智邦更擺脫通訊晶片供應商博通（Broadcom）延後交貨陰霾，在外資持續加碼下，盤中衝上216元天價。

法人指出，台積電上周回檔並未完全封閉4月17日爆量大漲留下的多方缺口，技術面仍有利短多表態，如果近日能攻上季線，將帶動大盤進一步上工，在回檔訊號出現前，可趁盤中震盪承接個股操作價差。