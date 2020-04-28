NB需求強勁 義隆看好Q2營運
IC設計廠商義隆（2458）於28日舉行線上法說會，展望本季，該公司認為是需求暢旺的一季。其本季各產品線出貨預期都將有明顯成長，尤其是筆電必備的觸控板產品，出貨量預計將季增七至八成。
義隆指出，由於受到新冠肺炎疫情影響，帶動在家上班、線上教學等需求，使得NB需求強勁，該公司的訂單需求也暢旺，預期本季觸控板出貨量預計將季增七至八成，指紋辨識產品出貨量也將季增四到五成，指向裝置成長三到四成，筆電觸控螢幕IC成長15％至25％。
針對整體市況，義隆認為，第2季訂單由市場需求驅動，目前該公司仍無法完全滿足客戶的訂單需求，並對下半年正向看待。該公司在觸控板、觸控螢幕與指向裝置等產品線都擁有絕對市占率，當市場需求起來時，會取得較多業績挹注。整體而言，NB相關產品的能見度大致已到第3季，尤其教育專案的需求仍強。
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