終於解禁 realme4款智慧手機通過NCC審驗

睽違5個多月，大陸品牌手機廠的新機，終於通過NCC審驗，日前OPPO分拆的獨立公司realme四款新機，已出現在NCC的型式認證資料庫中，預料包括小米、OPPO、華為、vivo等也將陸續跟進。另外索尼也宣布，親民防水智慧手機Xperia 10 II，將在5月5日亮相，可以預見5月手機市場因新機推出，也將刺激買氣回籠。

NCC日前將要求手機廠簽署切結書的規定，改以法規來規範後，讓大陸品牌手機廠新機遲遲無法在台開賣的困境得以「解套」，不過本月仍無大陸品牌手機廠在台推出新機。就在市場處於觀望、加上疫情使得買氣低迷之際，終於有大陸品牌新機通過NCC審驗，推測上市時間應該不遠了。

據了解，在NCC 的型式認證資料庫出現realme的 4 款手機，應該是realme 5i、realme 6i、realme X2 Pro，以及realme C3。其中 realme X2 Pro原預計去年底在台灣開賣，目前看來可望在5月推出。X2 Pro 搭載6.5吋螢幕，以及高通S855+行動平台，是 realme 旗下首款擁有旗艦規格配置的手機。