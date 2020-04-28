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台灣大奪CSR大調查、環境友善雙首獎 16年囊括16座大獎

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台灣大(3045)今年再奪下遠見雜誌「CSR年度大調查－電信服務業組」及「傑出方案-環境友善」雙首獎，寫下國內電信業獲獎新紀錄，這也是台灣大自遠見創辦企業社會責任獎16年以來，摘下的第15、16座獎項，首獎則是累積到第10座。

遠見雜誌今(28)日公佈第16屆企業社會責任獎，台灣大以「科技做公益，內容不斷創新，走入國際成績亮眼」，在國內近兩百家企業中脫穎而出，第六度蟬聯遠見CSR年度大調查獎，並且以「台灣大綠能、永續大未來 創造綠能倡議典範」首度獲得環境友善組傑出方案的首獎。

台灣大是這次唯一連續兩年榮獲遠見雜誌企業社會責任(CSR)雙首獎的單一企業，董事長蔡明忠表示，最近全球受疫情壟罩，再再提醒人類面對環境必須保持謙卑，彼此互助才能度過難關，這也是台灣大一貫的信念，積極為全球永續發展的推動承擔更大的責任。

台灣大總經理林之晨上任剛滿周年，他就職時提出「超5G策略」，即以「Green」許下愛台灣、愛人類、愛地球的承諾，凸顯企業社會責任的重要。

林之晨表示，台灣大多年來在CSR領域深耕有成，這一年來在董事長蔡明忠的支持與全體同仁的努力下，持續突破自我、屢創佳績，在疫情蔓延之際，更運用新世代科技電信公司角色，努力做出貢獻。

台灣大 疫情

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