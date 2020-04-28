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鼎炫子公司昆山隆揚電子 規劃申請大陸普通股上市

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

鼎炫董事會通過重要子公司隆揚電子(昆山)有限公司擬在大陸申請首次公開發行人民幣普通股(A股)上市案。

鼎炫表示，為因應電子行業變化快速，並考量本公司材料事業長遠發展，茲整合本公司材料事業相關製造公司及業務至重要子公司隆揚電子(昆山)有限公司，並擬向上海證券交易所或深圳證券交易所申請掛牌交易，以快速拓展大陸業務，吸引並激勵當地優秀專業人才，持續強化本公司競爭優勢。

惟目前仍尚未送件，未來送件時點及申請期間長短實仍存有不確定性及不可預測性。

為配合隆揚電子(昆山)有限公司於大陸市場辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)申請上市之工作需要，擬請股東會授權董事會或其授權之人根據上市方案的實施情況、有關政府主管部門的意見及上市地法令規範、市場條件、或視實際適用情況進行調整，並全權處理與本次發行上市有關事項、增資基準日以及其他一切與本次發行上市相關的事項。

A股 鼎炫 人民幣

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