系微協助Atos開發超級電腦 用於模擬新冠肺炎病原傳播

系微今（28）日表示，該公司擁有BIOS最先進韌體運算技術(UEFI)及提供系統管理軟體的領導品牌，今日宣布其旗艦UEFI韌體產品InsydeH2O，搭載於由芬蘭IT科學中心(CSC)在2019年9月所推出基於Atos BullSequana X1000系列的Puhti超級電腦。此款超級電腦近期被用以進行模擬重大病源SARS-CoV-2在公共場合散播之應用。

系微表示，Puhti超級電腦為Atos BullSequana X1000百億等級計算的超級電腦系列之一並搭配Intel Xeon可擴充處理器，其682個CPU節點可提供高達1.8 petaflops的最高理論運算效能。運用InsydeH2O解決方案的可靠性、穩定性和先進韌體功能套件，此款BullSequana X1000為21世紀嚴峻挑戰，例如2019新型冠狀病毒等流行性疾病提供所需要的性能、密度、可擴展性與能源效能。

系微提到，一組CSC的芬蘭研究員利用Puhti超級電腦的功能來模擬解釋像是COVID-19的病原體如何在雜貨店等公共場所中進行傳播。該模擬旨在透過分析人們排放的氣膠粒子如何在空氣中移動、散播和徘徊來幫助解決各種活動相關風險的不確定性。