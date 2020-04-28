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研華再獲CSR企業社會責任獎 電子科技業組楷模獎

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
研華二度榮獲《遠見》CSR企業社會責任獎「電子科技業組」楷模獎。研華/提供
研華二度榮獲《遠見》CSR企業社會責任獎「電子科技業組」楷模獎。研華/提供

全球工業物聯網領導廠商研華今（28）日表示，該公司榮獲2020第16屆《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎「電子科技業組」楷模獎。遠見評審團特別指出，研華將CSR與其核心能力（AIoT領域）結合，育成扶持新創團隊與培養學生的創新與開發能力、鼓勵員工以業師身分參與，是其獲獎主要原因。

研華綜合經營管理總經理陳清熙表示，研華一直以來以利他為經營基礎，近年更以ESG原則（Environment, Social, Governance）檢視自身永續經營。此外，研華更希望能將企業在物聯網的核心能力分享給社會，以創造最大價值、弭平產學落差、培育物聯網前瞻人才，進而帶動台灣產業轉型。

未來也將持續透過企業本體及研華文教基金會兩大平台，帶動各面向利益關係人，落實「發揚物聯網平台價值，深耕人才培育；聯結全球夥伴共創，成就智能地球」的永續宣言。

研華近年產學合作專案包含： IoT Accelerator物聯網創新創業加速育成平台：邀請有志投入物聯網創業的人才加入創業加速生態圈，鏈結研華產品及業師、全球銷售渠道及外部加速器、創投資源，提高新創事業成果商品化及市場應用能力。2019年共有14組國內外新創團隊參與，並順利協助其中1組團隊取得新台幣100萬元外部投資。

AIoT InnoWorks開發者計畫：由研華提供免費工業級物聯網數據應用平台WISE-PaaS與免費線上培訓資源，鼓勵學生磨練程式開發能力，2019年並首度於六國舉辦競賽。

Elite100 Internship實習計畫：投入企業不同專長之導師資源，協助學生完整經歷創新設計流程，2019年有超過15所大專院校參與。

物聯網智慧系統研究中心：此為與交通大學合作建立產學合作平台，2019年合作四個專案中有一項成功進入商品化；研華並贊助6個物聯網產學菁英博士，透過在校修業與企業實習培養學用合一的物聯網人才。

EACC-Case Study：2019年贊助23位教授撰寫企業個案分析，其中6篇短個案及6篇專題文章刊登於哈佛商業評論繁體中文版。

物聯網 研華 創業

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