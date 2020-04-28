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TrendForce：防疫需求激增 UVC LED供應鏈供貨吃緊

經濟日報 / 記者魏興中／即時報導

根據TrendForce LED研究（LEDinside）最新「2020深紫外線LED應用市場與品牌策略」報告，新冠肺炎疫情蔓延全球，在防疫商機帶動下，具備殺菌消毒效果深紫外線（UVC)）LED（波長≦280nm）於農曆年後需求暴增，導致目前供應鏈出現全面缺貨的現象。

由於UVC LED晶片極度短缺，若LED封裝廠商想承接UVC LED訂單，須謹慎選用晶片性能並承擔晶片缺貨的風險；市場缺貨也造成UVC LED晶片報價調整，甚至出現高價也買不到貨的狀況。

TrendForce研究經理吳盈潔指出，部分UVC LED廠商訂單已經排滿到今年8月之後，且受惠於UVC LED訂單挹注，多數廠商今年的UVC LED營收目標上看雙位數年成長。

特別是過去多年持續經營UVC LED晶片與封裝的廠商，包括Seoul Viosys、Asahi Kasei（Crystal IS）、Stanley、研晶與光鋐共創品牌Bioraytron、三安光電；UVC LED晶片廠商則以三安光電、Photon Wave、光磊、光鋐等為主。

相較於過去UVC LED廠商須靠效率增加與價格競爭來獲取品牌廠商青睞，2020年在疫情影響下，品牌與消費者對於殺菌淨化的意識大為提升，UVC LED市場需求自中國延伸至美國、歐洲與日本，造成市場需求達到爆發期。

TrendForce預估，2019-2024年UVC LED封裝市場產值年複合成長率（CAGR）將達到60%。

應用方面，為呼應防疫需求增溫，廠商陸續推出UVC LED相關產品，包含殺菌包、殺菌盒、母嬰產品、殺菌手電筒以及便攜式殺菌產品。

此外，UVC LED廠商耕耘家電領域多年，隨著技術穩定與品牌接受度提升，2020年可望迎來成長爆發點，主要供應商包含Seoul Viosys、Bioraytron、光寶、三安光電等。

TrendForce也預估，UVC LED今年將廣泛應用在商業空調、表面殺菌與淨水領域，主要供應廠商則包含Seoul Viosys、Asahi Kasei、Stanley、Violumas、三安光電與Nichia；甚至乘用車市場已計畫導入UVC LED外置殺菌產品與內置空調殺菌模組，將帶動UVC LED市場需求穩定成長。

LED 光電

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