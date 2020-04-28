空拍機新法上路 聯強啟動代客登記服務

國內民航法遙控無人機專章正式上路，相關使用規範及操作空域終於有法可循，使喜愛空拍的消費者不再擔心誤觸法規。依據新法，不論使用舊機或新購入者均需上網實名登記，為服務用戶，DJI最大代理商聯強國際，自五月一日起特別於全台直營維修服務中心，提供聯強貨免費代客登錄服務。

聯強國際表示，消費者只需攜帶購買的無人機，備妥健保卡或自然人憑証，現場即可協助完成線上登錄作業，並在機身上貼上防水識別號碼，美觀又便利。

聯強並表示，近期空拍機產品不斷推陳出新，空拍機領導品牌DJI順勢推出重量僅570克，號稱「史上最安全、最智能化的無人機Mavic Air2」，配合新法規上路，預期將吸引更多新玩家入手，帶動新一波空拍熱潮。

DJI Mavic Air 2被喻為「史上最安全、智能、易用」的輕量級空拍機，重量僅570公克，是DJI首款突破4800萬/4K 60fps影像能力的無人機。由於一般民眾無需考照即可操作，只需上網實名登記即可輕鬆入手，預期將掀起一波搶購風潮。

聯強國際資訊事業部總經理李建宗總經理指出，去年底推出的Mavic Mini吸引數萬空拍新鮮人跨進空拍新視界，社群分享平台均提升到上帝的視角；隨著無人機功能日益精進，具備容易操作、價格超值，以及穩定、高畫質的Mavic Air 2正是呼應眾人期盼的神隊友。

聯強國際表示，DJI Mavic Air 2配備強大的APAS 3.0安全輔助飛行系統，10公里圖傳技術，34分鐘續航力，以及高達4,800萬畫素/4K 60fps/8K移動延時影像能力，單機訂價僅新台幣22,000元，套裝版訂價29,900元，較上一代更親民，預期將成為性價比最高的入門機種，並帶動新一波空拍熱潮。4月28日起開放預購，預計5月15日全台開始供貨。