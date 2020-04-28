聯發科對今年5G市場規模 看法維持1.7億至2億台

聯發科執行長蔡力行於28日線上法說會中指出，該公司對2020年全球與中國大陸5G智慧型手機的出貨量看法不變，預估全球在1.7億至2億台之間，中國大陸市場占其中的1億至1.2 億台。中國大陸的5G布建如計劃進行中，該公司也已準備好具競爭力的5G 系統單晶片產品組合，並涵蓋不同的產品區塊。

在5G產品方面，聯發科指出，其天璣1000系列成功進入高階手機，首款搭載天璣1000系列的手機，已於第1季開始放量，更多搭載天璣1000系列晶片的手機，將自第2季陸續在市面上發表。

至於瞄準中階市場的天璣800系列，相關機種已於第2季開始出貨，採用其下一顆5G系統單晶片的大眾市場機種，也將如期於第3季發表。在第2季底前，預期中國大陸的主要手機品牌都會推出採用聯發科晶片的5G手機，下半年也將有採用其5G晶片的國際品牌產品問世。