台達獲《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎幸福企業組首獎

台達電（2308）今（28）日榮獲《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎-傑出方案「幸福企業組首獎」。台達自2005年《遠見雜誌》企業社會責任獎評比舉辦以來，累計共獲得15座首獎、兩次榮譽榜、三座楷模獎。

前後兩次將台達列入「年度榮譽榜」，雖然今年仍不需參加「年度大調查」評選，但因公司十分重視員工的照護及發展，即使產業面臨艱鉅的挑戰，公司仍努力推出多項全方位員工關係方案，本次特別以整合型的「4S幸福計畫-我的職場我的主場」方案參賽，深受評審團肯定，頒給台達「幸福企業組」首獎，頒獎典禮由台達永續長暨發言人周志宏與人資長陳啟禎共同出席。

《遠見雜誌》「傑出方案-幸福企業組」評審團表示，台達在4S幸福計畫推動上，有層次地從蒐集、整合意見、創新設計到推出完整的解決方案，明確提出成果；且專案執行力佳，不只建立制度，更充分地實踐，讓員工具體受益，獲得評審團一致青睞。

台達人資長陳啟禎表示，台達電所處的行業，競爭激烈並面臨全球市場快速變化的挑戰，所以相當的辛苦，需要同仁高度的付出與承諾，兢兢業業如履薄冰，因此，要讓員工感到幸福，是非常大的困難與挑戰。我們很感謝全體員工長期的努力與體諒，給予公司不斷的支持，同時也感謝遠見評審團的肯定，頒給我們幸福企業獎。這些支持與肯定，正是鞭策我們繼續努力的動力。

台達在職場健康上是以4S衡量指標（Say認同感、Stay參與度、Strive凝聚力、Social Participation社會共好）作為幸福計畫的主軸，描繪職場幸福模樣，塑造出員工專屬的共同語言。