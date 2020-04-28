蘋果PCB廠台郡看Q2產值 季增、年增雙位數
蘋果軟板供應商台郡（6269）財務長熊雅士今（28）日在線上法說會上提到，在投資布局新技術研發以及調度產能順利，2020年第2季生產產值看法，將較今年首季以及去年第2季都呈現雙位數成長，整體看筆電與平板需求正面提升，持續擴大產品線包含穿戴裝置與配件。
熊雅士說，台郡2020年資本支出32億元維持既有規畫，台郡高雄和發新廠目標第4季量產，同時觀察新冠病毒疫情加速科技數位化需求，台郡發展布局正是替客戶提供相關服務，在台灣部分生產在首季較不受影響。
台郡統計，今年第1季通訊產品營收占比約66%，季減約11個百分點，不過，年增約6個百分點，在首季新機占比今年首季達75%-80%，相較2019年25-30%來得高。
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