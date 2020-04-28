台郡Q1EPS1.12元 優於去年同期

全球被動元件積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田製作所（Murata）再傳員工染疫，旗下工廠上周第三度停工，儘管昨（27）日已復工，且公司強調庫存充裕不影響供貨，但下游憂心村田屢次無預警停工，不利備料順暢，有意將訂單轉至國巨、華新科等台廠。

2020-04-28 01:03