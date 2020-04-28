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台郡Q1EPS1.12元 優於去年同期
台郡（6269）今（28）日召開線上法說會，財務長熊雅士在電話會議提到，今年首季在新冠病毒肺炎疫情嚴峻考驗之下，單季淨利3.68億元，仍優於去年同期，年成長兩倍，單季每股稅後純益約為1.12元，優於去年同期0.37元。
台郡今年首季毛利率約20.5%，財務長熊雅士說，雖季減10.5個百分點，但較去年同期提升9.1個百分點，雖因手機出貨高峰過後，但毛利率提升來自產品組合優化，天線產品挹注，去年同期並無該產品挹注，以及新機種占比提高。
台郡統計，今年第1季通訊產品營收占比約66%，季減約11個百分點，電腦產品約24%，季增約七個百分點，至於消費性產品比重約從去年第4季6%上升至10%。
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