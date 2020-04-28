光寶榮獲2020《遠見雜誌》企業社會責任首獎

光寶科技（2301）宣布獲得《遠見雜誌》2020企業社會責任年度大調查電子科技業首獎。光寶以直屬董事會之企業永續發展委員會、積極接軌國際公司治理標準、致力實踐責任生產與綠色產品並持續投入海洋生態維護等多項具體作為與執行成果，獲得《遠見雜誌》給予肯定。

光寶集團副董事長暨總執行長陳廣中表示，光寶向來重視營運透明度與公司治理、積極落實公司永續策略，如今更在環境保護上採取負責任的行動、響應聯合國永續發展目標（SDGs），從綠色產品、應用創新、責任生產、員工發展及社會影響等各個面向，通盤檢視如何能更助益環境保護，擴大與各利害關係人通力合作，一同實現兼顧繁榮和環境的永續發展目標。

光寶2019年成立直屬董事會之企業永續發展委員會，推動及強化環境永續相關之公司治理機能，佈局低碳產品與綠色營運、聚焦環境策略於降低全球極端氣候異常影響下的風險衝擊、擬定光寶氣候韌性提升計畫、精進公司因應氣候變遷營運減緩之調適能力；同時通過國際科學基礎減碳目標（SBT），自主承諾於2025年達成每單位營收排碳量較基準2014年減少39.3%。

此外，光寶以循環經濟的概念結合低碳產品的本業核心能力，啟動「SEA HOPE看見海洋的希望」專案，發動內外部志工及利害關係人等共同舉辦多場淨灘、倡議減塑及海龜生態保育等活動，傳遞海洋保護重要性；攜手政府環保單位結合社會企業積極將回收後的海洋保麗龍廢棄物後製處理，續與國家級法人研究單位改質再製回收塑料，進一步製成電腦周邊產品，如鍵盤、滑鼠等，期望減少使用來自化石燃料之塑膠原料。