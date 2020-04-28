掌握需求！宏碁加拿大筆電翻倍成長 位居市場第一
宏碁泛美地區再傳捷報！根據最新市調資料NPD Retail POS指出，宏碁在加拿大消費筆電市場，2020年3月份以年增率105%、第一季以年增率33%，成長幅度領先業界並位居市場第一；強勁的成長力道，超越加拿大多家筆電品牌，成為市佔、成長率領先的雙冠王。
新冠肺炎改變全球工作、學習環境，居家辦公、遠距教學型態人數大幅成長， 因應生活型態改變，加拿大筆電產業在3月份逆勢成長53%；宏碁則掌握需求，3月份年增率以105%翻倍的成長幅度超越業界，在市場需求大增時，即時反應滿足消費者所需；因此，在消費筆電市場2020年3月份以28%、第一季以24%市佔率保持市場領先地位。除此之外，宏碁在3月份加拿大Chromebook領域，亦以36%市占率奪下冠軍。
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