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台中13到15重劃今年起交地 市府：所有權人滿意度95%

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市14期重劃區預定今年交地。圖／台中政府重劃計畫書
台中市14期重劃區預定今年交地。圖／台中政府重劃計畫書

台中市地政局長吳存金今指出，延宕多年的14期美和庄市地重劃，今年底確定會交地！另13與15期重劃區明年可交地、配地公告，水湳機場區段徵收重大建設預定111年底可全部完工。吳存金說，以14期為例，4527名所有權人對市府的滿意度達95%，同時節省公庫2988億元。

吳存金說，以前市府重劃，民眾認定市府「搶財產」連年抗議不斷，地政局將所有作業透有化，重劃資訊透明，配地拍影片供閱覽，說明會也採取直播，取得所有權人信任。

14期重劃從2007年開辦，至今13年。重劃範圍達403公頃共11個地段土地，所有權人4527人。吳存金說，14期今年底可配地，市府無償取得公設用地188公頃，建築用地2168公頃，可節省政府取得用地及建設經費支出共2988億元。

13期大慶市地重劃共229.56公頃，所有權人2098人，預定明年可交地；15期大里杙市地重劃6.96公頃、所有權人199人，預計明年可公告配地。

重劃區 區段徵收

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