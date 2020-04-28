分析師：NB出貨Q2估季增逾四成 廣達可望重奪代工龍頭
新冠肺炎疫情推動WFH（Work From Home）與遠距教學急單效應，DIGITIMES Research分析師蕭聖倫預期，第2季全球NB出貨將較前季大增超過四成，且較去年同期成長；台灣代工廠廣達（2382）第2季來自惠普及蘋果訂單都將較首季大幅增長，出貨量可望超越仁寶，重新成為NB代工龍頭。
DIGITIMES Research表示，新冠肺炎疫情1月爆發，對2月初開工的中國NB供應鏈造成重大打擊，但3月代工廠快速提升復工率，今年第1季全球NB出貨（未計可拆卸式機種）表現略優於2月所做預期，出貨較前季衰退26.1%；第2季因WFH（在家工作）與遠距教學對NB急單大增，加上部分第1季出貨遞延，即使供給面仍面臨缺料及運輸等問題，分析師蕭聖倫預期全球NB出貨仍將較前季大增超過四成，並較去年同期增長。
品牌表現方面，龍頭惠普（HP）第1季出貨因代工廠缺工而不如預期，部分出貨遞延至第2季，加上受惠於商務機種急單，第2季出貨季增長幅度將優於聯想及戴爾（Dell）。
第二名聯想同樣受惠於WFH商務機種需求，中國恢復實體通路銷售也有助聯想出貨反彈。戴爾在美國政府、企業及教育標案都出現急單，第2季出貨可望顯著增長。宏碁則將受益於Chromebook教育標案，第2季出貨可望超越華碩排第四。
台灣代工廠方面，第2季廣達來自惠普及蘋果（Apple）訂單都將較第1季大幅增長，使其出貨量可望超越仁寶，重新成為NB代工龍頭。
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