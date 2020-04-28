貿協推中小企業數位轉型工作坊 助廠商疫後彎道超車

貿協27日攜手桃園市政府與台灣微軟，首度前進桃園辦理「中小企業數位轉型工作坊」，並邀請在地的研華科技分享數位轉型經驗。現場囿於疫情僅能開放60家中小企業參與，但同步以FB及YouTube線上直播，讓全台灣中小企業皆可趁疫情期間「練功」，於疫後順利接軌數位新浪潮。

貿協董事長黃志芳指出，新冠肺炎疫情帶出數位轉型的必要性，也帶來未來企業營運、產業供應鏈、生產及行銷方式等的轉變，新數位經濟快速崛起，「變」是疫後世界經濟必然走向，國際產業鏈過於集中的問題疫後將會修正，需要進一步觀察。

黃志芳表示，貿協長期努力開發印度市場，於4月初印度開始爆發疫情時，協助成功大學的醫生團隊，透過視訊與全印度9000位醫生交流經驗，印方也於會後進而對臺採購檢驗試劑等醫療物資。此外，貿協快速因應疫情推出全年無休線上專業展、論壇、新產品直播發表會、視訊洽談；貿協所營運的台灣經貿網為全台最大的電商平台，經濟部已撥款6000萬元，協助3000家協助中小企業數位行銷及平台經營接單。

座談討論由桃園市經濟發展局局長郭裕信主持，與談人微軟AI研發中心執行長張仁炯於座談中表示，台灣目前中小企業數位轉型現況仍有加速空間，數位轉型有助於提升公司營運效率，無論使用甚麼數位工具，只要對於提升營運效率有幫助，皆是好工具。

研華科技執行董事何春盛認為，中小企業目前重要關鍵在於品牌、全球布局及數位轉型。其中數位轉型與數位優化不同，主要為營運模式的改變，廠商必須要先盤點企業數位資產，輔以產品數位化，並思考新的商業模式，例如與客戶分潤或用多少收多少，還需要一個專業的數位平台。

桃園市長鄭文燦致詞持表示，數位轉型為正確的方向，可以讓中小企業更有競爭力，政府也提供相關補助。桃園市近年來積極發展航空城與亞洲矽谷，並擁有半導體、汽車、物流等完整的產業聚落，貿協也於2017年在桃園設立辦事處，提供當地企業全面化的海外拓銷服務。