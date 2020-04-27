首創自動直向投影模式 宏碁可攜式LED投影機正式開賣

宏碁今天宣布推出突破傳統思維打造的C250i可攜式LED無線投影機，主打多角度觀看、高解析度、電池續航力與易用性、僅770g等多項優點，宏碁表示，C250i具有滾輪式獨特造型、無需三腳架、支援多角度方向投影，且具備世界首創自動縱向投影模式，可隨時隨地輕鬆分享智慧型手機的內容。

宏碁表示，Acer C250i不同於其他投影機僅能橫向投影，獨特的旋轉外型設計，擺放無須三腳架，可支援多角度投影，有效運用空間，於牆面、天花板或任何平面投影，保有彈性的投影角度，不被環境間侷限。

Acer C250i側放時，可「滾動」投影機找到最佳角度，在牆面或天花板上觀看內容；直立時，則支援橫向牆面投影，並啟動自動直向投影模式，可直接進行無線直向投影視訊聊天或直播串流 (例如：在Facebook或Instagram上)，並支援影像側邊無黑邊的全畫面投影，同時搭載先進的影像梯形校正功能，使螢幕上的內容不管在任何角度都能完美呈現。

宏碁表示，Acer C250i體積輕巧770g，支援1080P高畫質影像，且電池單次充電後，即可最高5小時電池續航力，同時亦可做為行動電源，即使移動中也能為手機充電。Acer C250i的LED模組具備長達30,000小時的使用壽命，廣色域具100% NTSC相容性、300 ANSI流明亮度與5,000：1對比度，內建5瓦藍牙喇叭，讓使用者在觀看影片時，皆能享有投影機同級中最佳的音質。