中科添新力軍 科技部核准川岳機械投資4億進駐二林園區

自動搬運設備大廠川岳機械，今(27)日通過科技部投資審議委員會核准，將於中科二林園區投資4億元設廠，致力於客製化工廠自動化輸送設備設計與生產，產品將廣泛運用於食品、汽車、面板、醫療及倉儲物流等產業。

川岳機械中科二林新廠主要研發無人化試管檢驗中心自動化搬送設備、高效薄膜太陽能面板真空層壓模組檢測搬送設備、物流中心、自動倉庫自動化搬送設備，以及其他相關自動化工廠搬送設備。

中科管理局長許茂新表示，各產業因應工業4.0時代來臨，產品不斷轉型推陳出新，同時持續建置智能化及自動化產線。

川岳機械預期，藉由此投資案所生產的標準化模組，可減少設計錯誤、縮短交期、降低成本，並具備多元、快速調整適應等特性，有效協助客戶在短期內建置生產及倉儲自動化搬運設備，快速生產相關產品。

許茂新指出，中科二林園區土地面積631公頃，產業用地343公頃，公共工程開發完成可立即提供建廠土地133公頃。今年中科已引進8家新投資案，投增資金額計186.31億元。

川岳核准到二林園區投資後，園區累計核准進駐28家公司，已有13家提出申租，8家完成土地租用程序，核配面積為53.08公頃，核配率約40%；另有5家公司需地12.16公頃。

許茂新說，中科管理局除持續招商外，也將加強輔導並配合相關審查作業程序，積極帶動二林園區產業群聚發展。