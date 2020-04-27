貿協攜手桃市府、微軟 助中小企數位轉型

外貿協會積極推動協助中小企業數位轉型，今（27）日攜手桃園市政府與台灣微軟，首度前進桃園辦理「中小企業數位轉型工作坊」，並邀請在地優質企業研華科技分享數位轉型經驗。

現場雖僅開放60家中小企業參與，但同步以FB及YouTube線上直播，利用數位科技消弭距離，讓全台灣中小企業皆可趁疫情期間練功，於疫後順利接軌數位新浪潮。

外貿協會董事長黃志芳指出，新冠肺炎疫情帶出數位轉型的必要性，也帶來未來企業營運、產業供應鏈、生產及行銷方式等的轉變，新數位經濟快速崛起，「變」是疫後世界經濟必然走向，國際產業鏈過於集中的問題疫後將會修正，需要進一步觀察。

黃志芳説明，貿協長期努力開發印度市場，於4月初印度開始爆發疫情時，協助成功大學的醫生團隊，透過視訊與全印度9,000位醫生交流經驗，不僅現場反應熱烈，印方也於會後進而對臺採購檢驗試劑等醫療物資。

此外，外貿協會快速因應疫情推出全年無休線上專業展、論壇、新產品直播發表會、視訊洽談；貿協所營運的台灣經貿網為全臺最大的電商平台，經濟部已撥款6,000萬元，要協助3,000家協助中小企業數位行銷及平台經營接單，歡迎多加利用。

數位轉型的重要性也獲得桃園市長鄭文燦大力支持並力促活動在桃園辦理，嘉惠當地中小企業。鄭文燦在致詞持表示，數位轉型為正確的方向，可以讓中小企業更有競爭力，政府也提供相關補助，協助中小企業進行數位轉型邁入電商平台，政府也將繼續為企業爭取更多轉型的資源與補助，鄭文燦並請桃園市經濟發展局說明市府的振興紓困方案，盼共同協助中小企業克服困境。

桃園市近年來積極發展航空城與亞洲矽谷，並擁有半導體、汽車、物流等完整的產業聚落，外貿協會於2017年在桃園設立辦事處，提供當地企業全面化的海外拓銷服務，此次選在桃園辦理首場數位轉型工作坊，盼能結合該市既有的數位基礎及產業實力，點燃中小企業數位轉型的引信，協助廠商抓緊這股數位經濟浪潮。

座談討論由桃園市經濟發展局局長郭裕信主持，與談人微軟AI研發中心執行長張仁炯於座談中表示，臺灣目前中小企業數位轉型現況仍有加速空間，數位轉型有助於提升公司營運效率，無論使用甚麼數位工具，只要對於提升營運效率有幫助，皆是好工具。

研華科技執行董事何春盛認為，中小企業目前重要關鍵在於品牌、全球布局及數位轉型。其中數位轉型與數位優化不同，主要為營運模式的改變，廠商必須要先盤點企業數位資產，輔以產品數位化，並思考新的商業模式（與客戶分潤或用多少收多少），還需要一個專業的數位平台。

黃志芳表示，今年適逢貿協成立50周年，為確保未來臺灣企業仍能站在國際競爭的制高點，值此關鍵時刻，貿協必須扮演協助企業數位轉型的推手，未來此宣導列車將續開往深入地方，結合當地政府力量，讓中小企業數位轉型變成全民運動。