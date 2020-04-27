阿里巴巴啟動春雷計畫2020台灣版 幫中小企業轉型

全球新冠肺炎疫情延續，網路平台業者包括Google、Netflix紛紛提供紓困方案、協助受波及的企業度過疫情衝擊。阿里巴巴國際站推出「春雷計劃2020」台灣版，提供新入駐商家快速建站與流量起步的扶持計劃，希望加速台灣中小企業導入跨境電商平台數位轉型，參與線上數位化展會，透過數位化找到企業新商機。

近期許多跨境物流停擺、線下商貿展會取消，中小企業面臨更艱難經營環境。阿里巴巴集團啟動「春雷計劃2020」距離上一次補助中小企業的春雷計畫已時隔11年，當時正是全球面臨2009金融海嘯危機。阿里巴巴集團表示，希望利用20年來沉澱的商業和技術力量，透過創造新供給、激發新需求、促進新貿易的措施，幫助中小企業共度難關。

阿里巴巴國際站相關計畫包括協助新簽約商家免費建站、商品發布、視頻拍攝、平台培訓等，上線後給予上線初期2個月流量支援，五月份開始將舉辦多場線上展會及提供商家一對一電商平台輔導，新舊商家均可獲得阿里巴巴國際站支援，發展海外商機。

針對商家推出的「一對一輔導」計劃，更為台灣中小企業打造從發品、建站、獲客、行銷的數字化成長指引，平台系統將透過數據為商家提供診斷，除了給魚也給釣竿，幫助商家成長。

阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟表示，部分原本倚靠線下展會的商家，在此波疫情中受到波及較大，急需尋找數位化轉型，此時也是導入跨境電商平台的時機。

阿里巴巴國際站也將於5月11日舉辦線上數位化展會，聚焦供給需求對接、行業趨勢資訊與社交圈層打造（直播）三個核心層面，媒合供給與需求，有效建立與維護和目標客戶的關係。

阿里巴巴舉例，在台經營20年的保健食品大廠「逢興生物科技」，透過阿里巴巴國際站，談成海外生意的效率大幅提升了4倍。四個月內在阿里巴巴國際站上獲得來自23個市場的52張訂單。