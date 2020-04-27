五一連假1968APP提供人潮熱點

為因應五一連假，中央疫情指揮中心與交通部合作，利用中華電信的大數據，升級「高速公路1968」APP，燈號分為綠色、黃色與紅色，綠色代表正常、人潮就少；黃色代表略多、代表人潮稍多；紅色代表擁擠，讓熱點人潮分流。

交通部觀光局表示，經查「高速公路1968」APP顯示的195處、216個熱點為中華電信透過大數據統計過去三個月人流量最多前100處丶內政部建議84處夜市、菜市場及疫情中心建議11處熱點，每10分鐘更新一次，方便遊客可以掌握即時的車流與人潮狀況的資訊，以避開人潮，對各地均無針對性。

觀光局指出，為防範疫情及管控人潮，已通令轄下13個風景區管理處及遊樂區業者做好社交距離、戴口罩、維持環境衛生及人流管控分散人潮，至於1968APP顯示資料之來源為中華電信；其中，台南27個警示點有三處是觀光局所管轄的景點或遊樂區，分別是烏山頭水庫風景區、頑皮世界、尖山埤江南渡假村等。疾管署也表示1968APP的人潮預警功能，是要針對服務民眾了解各景區、商圈、寺廟、市場等熱點人潮、停車場管控進行預警，達到控制及分散人流，在五一連假期間將人潮聚集熱點的狀況減到合理安全的狀態。