快訊

持大麻被逮 藝人謝和弦今送台北看守所勒戒

錢櫃大火釀5死！工頭懊悔認「有充電」10萬元交保限制住居

經濟解析／IC設計超級法說周 法人關心聯發科五焦點

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

本周可說是IC設計超級法說周，由於智慧手機需求明顯受到新冠肺炎疫情的衝擊，聯發科(2454)在中國布局程度高，且有不少中國手機品牌客戶，在法說登場前，除了外資提早發布報告重申買進評等，但調降目標價之外，法人更關注包括全球智慧手機今年的狀況、中國企業去美國化、下半年展望、與高通的競爭、非手機的布局等五大焦點。

本周包括盛群、聯發科、瑞昱、譜瑞-KY等法說會將陸續登場，吸引法人圈關注，尤其是龍頭聯發科將在法說會釋出的訊息，將是業界相當重要的觀察指標，除了首季財報、第2季及下半年展望，法人圈也高度關注聯發科與高通的競爭。

台經院研究員劉佩真表示，聯發科在中國布局程度高，且以智慧手機為主，面對新冠肺炎疫情的衝擊，聯發科對全球智慧手機的展望，包括中國市場及中國手機品牌客戶的狀況，都是法人關心的重點，另外，手機以外市場包括車用等其他域的布局，長線發策略也是市場焦點。

劉佩真指出，中國企業持續去美國化，有助台廠的營運表現，另外，聯發科與高通在5G晶片上的競爭，價格競爭是否提前等，也吸引法人關注，她認為，法人想聽聽聯發科短線上包括中國去美國化的效益挹注程度、疫情的衝擊等說法，長線則是包括5G手機的發展，及非手機領域的布局等，聯發科釋出的訊息，都將是重要的指標。

法人聚焦聯發科基本面及第二款5G晶片天璣800開賣情況，下半年5G晶片銷售情況及疫情的影響等，外資則是趕在法說會前出具報告，日系外資表示，在肺炎疫情衝擊下，預估聯發科第2季營收恐將是持平或季增14%以內，但認為第3季新款5G晶片出貨增量，將可挹注營收表現。

日系外資預估聯發科第2季營收季增0~14%，在天璣800放量下，預估第2季營收可增至43%，預估今年聯發科5G晶片出貨量4,000萬顆，較市場預測的3,000~3,500萬顆高。

日系外資下修聯發科2020年、2021年每股盈餘預估，分別至19.76元、24.3元，降幅分別為7%、4%，重申買進評等，但目標價則由465元調降至440元。

聯發科 智慧手機

延伸閱讀

IC設計超級法說周 聚焦聯發科營運展望

聯發科5G晶片將放量 外資維持買進評等

IC設計超級法說登場 聚焦聯發科營運展望

聯電、聯發科法說 聚焦接單

相關新聞

AirPods加持 新日興踩油門

真無線藍牙耳機（TWS）銷售成長狀況，可望大幅優於智慧型手機，預估全年銷售量有機會超過二億副，其中又以印度的成長率最為驚人，蘋果AirPods在當地市占率第一，外資法人看好軸承廠新日興（3376）可望受惠。

宏達電VR娛樂 搶宅商機大餅

居家防疫商機無限，宏達電（2498）旗下Viveport會員訂閱數量成長，其中無限制虛擬實境（Viveport Infinity）限期免費體驗期間訂閱量快速暴增，符合提供消費者居家防疫期間娛樂與遠距辦公等多樣化需求。

台灣之星攻4面向 打造車聯網戰隊

看準車聯網的發展態勢與商機，台灣之星逐步擴展服務至計程車、客運、復康巴士、遊覽車輛監控、電動車電池效能監控、載貨車輛溫度監控等多元應用，攜手上百家企業共建車聯網生態圈，車聯網門號數年複合成長高達近86%。

永大無懼疫情 今年照樣加薪5%

國內的電梯大廠永大（1507）宣布今年調薪，平均調幅為5%。永大認為，公司的營運情況還在一個上升的軌道，調薪計畫維持，可以照顧員工外，也提振員工工作士氣。至於因獨董反對2019年度的股利分配案，據了解，可望於明天董事會再度提出討論。

Mini LED堆柴火 LED大軍營運暖

台股本波反彈走勢從波段低點起算，指數彈已逾2,000點，在各電子產業相關族群中，LED股整體反彈幅度相對較小，近日LED股發動補漲行情，在二大LED股晶電（2448）及億光（2393）領漲下，以Mini LED及防疫題材吸資金進駐，近日股價出現強勢表現。

IC設計超級法說周 聚焦聯發科營運展望

IC設計超級法說會本周登場，盛群（6202）、聯發科（2457）、瑞昱（2379）、譜瑞-KY（4966）等率先上陣，重點聚焦龍頭聯發科第二季及下半年展望，在外界普遍看淡2020年智慧型手機市場需求下，聯發科推出第二款5G晶片天璣800開賣，法人圈關注下半年5G晶片銷售情況及疫情影響性。

惠普Q2筆電下單近翻倍 廣達等供應鏈吃補

新冠肺炎疫情肆虐，帶動全球線上教學、遠距工作需求；供應鏈透露，全球PC大廠HP（惠普）第二季筆電下單量高達1,800萬台，較往年同期多出逼近一倍，主要是因應防疫衍生的筆電急單，包含代工廠廣達（2382）、英業達、仁寶等相關鍵盤廠、電源廠可望受惠。

疫情帶動健康量測急單大增 盛群對第二季展望樂觀

對於第二季展望，盛群表示，第二季接單狀況不錯，健康照護、直流馬達控制都有出現追單狀況。健康照護部分，額溫槍、血糖儀、血氧...

聯發科5G晶片將放量 外資維持買進評等

日系外資指出，新冠肺炎疫情影響終端需求，IC設計廠聯發科第2季營收恐持平或季增14%以內，但第3季新款5G晶片放量將挹注...

外資上周賣超366.7億 賣超中信金居冠、買超晶電最多

台股上周周線翻黑，跌幅2.36%，統計外資上周賣超366.7億元，為最大的賣壓所在，但是投信買超10.42億元，另外，官...

外資估手機電視需求不佳 聯詠遭降評砍目標價

亞系外資今天表示，面板驅動IC廠聯詠的智慧型手機和電視相關產品占營收高達70%，但下半年需求前景不佳，恐拖累聯詠業績，將...

宏達電混合實境「XR超體感樂園」襲捲南台灣

宏達電（2498）今（27）日宣布，旗下虛擬實境樂園 VIVELAND攜手恐龍紀元XR（Dinosaur Age）、歌手...

熱門新聞

勞工紓困貸款怎麼貸？怎麼還？QA一次看

5G iPhone傳導入屏下指紋辨識 台廠沾光

申請3萬紓困補助 有勞保的漁民今擠爆漁會

影／台製「護目鏡」 訂單爆增 他月銷百萬支國外助防疫

勞工紓困貸款10萬元 月繳多少算給你看

元太電子紙 變智慧機螢幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。