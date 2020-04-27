經濟解析／IC設計超級法說周 法人關心聯發科五焦點

本周可說是IC設計超級法說周，由於智慧手機需求明顯受到新冠肺炎疫情的衝擊，聯發科(2454)在中國布局程度高，且有不少中國手機品牌客戶，在法說登場前，除了外資提早發布報告重申買進評等，但調降目標價之外，法人更關注包括全球智慧手機今年的狀況、中國企業去美國化、下半年展望、與高通的競爭、非手機的布局等五大焦點。

本周包括盛群、聯發科、瑞昱、譜瑞-KY等法說會將陸續登場，吸引法人圈關注，尤其是龍頭聯發科將在法說會釋出的訊息，將是業界相當重要的觀察指標，除了首季財報、第2季及下半年展望，法人圈也高度關注聯發科與高通的競爭。

台經院研究員劉佩真表示，聯發科在中國布局程度高，且以智慧手機為主，面對新冠肺炎疫情的衝擊，聯發科對全球智慧手機的展望，包括中國市場及中國手機品牌客戶的狀況，都是法人關心的重點，另外，手機以外市場包括車用等其他域的布局，長線發策略也是市場焦點。

劉佩真指出，中國企業持續去美國化，有助台廠的營運表現，另外，聯發科與高通在5G晶片上的競爭，價格競爭是否提前等，也吸引法人關注，她認為，法人想聽聽聯發科短線上包括中國去美國化的效益挹注程度、疫情的衝擊等說法，長線則是包括5G手機的發展，及非手機領域的布局等，聯發科釋出的訊息，都將是重要的指標。

法人聚焦聯發科基本面及第二款5G晶片天璣800開賣情況，下半年5G晶片銷售情況及疫情的影響等，外資則是趕在法說會前出具報告，日系外資表示，在肺炎疫情衝擊下，預估聯發科第2季營收恐將是持平或季增14%以內，但認為第3季新款5G晶片出貨增量，將可挹注營收表現。

日系外資預估聯發科第2季營收季增0~14%，在天璣800放量下，預估第2季營收可增至43%，預估今年聯發科5G晶片出貨量4,000萬顆，較市場預測的3,000~3,500萬顆高。

日系外資下修聯發科2020年、2021年每股盈餘預估，分別至19.76元、24.3元，降幅分別為7%、4%，重申買進評等，但目標價則由465元調降至440元。