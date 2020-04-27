聯電本季營運穩健 防疫IC優先出貨

聯電總經理簡山傑今天表示，消費性IC的需求反映了全球許多地區為對抗新冠肺炎病毒，而採取了在家工作模式。隨著肺炎疫情持續侵襲全球各地，聯電已將所有醫療相關晶片的製造列為最優先出貨事項，以便讓醫院和照護中心能夠在最短的時間內獲得所需的設備，以對抗新冠病毒。在與新冠病毒的全面戰役中，我們將持續地竭盡所能，加快醫療保健相關IC的出貨量。」

展望2020年第2季，聯電表示，儘管新冠肺炎疫情導致不確定性明顯升高，但現階段的預期仍顯示晶片需求略有上升，主要是由電腦周邊和終端市場的消費性電子產品庫存回補所支撐。公司將持續關注市場動態，同時也為今年上半年許多客戶28奈米設計定案數量的增加做好準備。

聯電強調，除了努力維持第1季獲得的業務成長動能，聯電高配息率的經營策略依然維持不變。董事會在第1季已提議發放每股約新台幣0.75元的現金股利，提報今年股東常會議決。

聯電指出，未來公司仍將持續強化財務結構，並透過技術開發和執行公司經營策略來提升市佔率。隨著全世界持續面對新冠肺炎的疫情，聯電在以人為本、與環境共生、與社會共榮的願景下，與員工、股東、客戶及供應商共同面對挑戰、追求永續成長。我們對所有第一線防疫專業人員所做的努力表達最高敬意，同時聯電也將繼續為社會善盡一己之力。