聯電首季每股賺0.19元 PC周邊將帶動第2季需求

聯電（2303）今（27）日公布今年第1季營運報告，其中，合併營業收入為422.7億元，較上季的418.5億元成長1.0%，與去年同期的325.8億元相比成長29.7%。第1季毛利率為19.2%，歸屬母公司淨利為22.1億元，第1季每股稅後純益為0.19元。

總經理簡山傑指出，第1季的晶圓代工收入比上一季增加1.0%，達到422.7億元，晶圓製造營業淨利率達到8.2%。整體產能利用率微幅提高到93%，出貨量來到215萬片約當八吋晶圓，主要是來自消費性和通訊產品中顯示驅動器的需求。

消費性IC的需求反映了全球許多地區為對抗新冠肺炎病毒，而採取了在家工作模式。隨著肺炎疫情持續侵襲全球各地，聯電已將所有醫療相關晶片的製造列為最優先出貨事項，以便讓醫院和照護中心能夠在最短的時間內獲得所需的設備，以對抗新冠病毒。在與新冠病毒的全面戰役中，聯電強調，將持續竭盡所能，加快醫療保健相關IC的出貨量。

總經理簡山傑也表示，展望2020年第2季，儘管新冠肺炎疫情導致不確定性明顯升高，但現階段的預期仍顯示晶片需求略有上升，主要是由電腦周邊和終端市場的消費性電子產品庫存回補所支撐。我們將持續關注市場動態，同時也為今年上半年許多客戶28奈米設計定案數量的增加做好準備。

簡山傑進一步指出，除了努力維持第一季獲得的業務成長動能，聯電高配息率的經營策略依然維持不變。董事會在第1季已提議發放每股約0.75元的現金股利，提報今年股東常會議決。