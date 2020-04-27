聯電Q1毛利率19.2% 優於預期 EPS 0.19元
晶圓代工廠聯電（2303）今天公布首季財報，單季毛利率衝上19.2%，較原預期的15%大增逾4個百分點，並攀上近三年單季高點，市場驚艷；產能利用率為93%，也比公司原預期的90%出色，歸屬母公司淨利為22.1億元，每股純益0.19元。
聯電總經理簡山傑表示：「第1季晶圓代工收入比上一季增加1.0%，達到422.7億元，晶圓製造營業淨利率達到8.2%。整體產能利用率微幅提高到93%，出貨量來到215萬片約當8吋晶圓，主要是來自消費性和通訊產品中顯示驅動器的需求。
展望本季，聯電表示，整體營運狀況趨於穩定，因應新冠肺炎防疫，本季用於防疫醫療用相關的IC將優先出貨。
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