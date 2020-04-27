和泰產險提醒 防疫期間不忘加強資安防「駭」

和泰產險今天(27日)表示，隨著各國新冠肺炎確診案例不斷飆升，許多國家接連採取了嚴格的管制措施，從自主健康管理、入境後須居家檢疫，甚至封城要求民眾禁止外出，居家隔離。

為了應對這場防疫戰，各大企業紛紛展開異地上班、居家辦公的演練或實施，這些都將考驗企業資訊部門的應變能力，包含加強網路環境安全、設備資安監控、外在設備資料保護

、工作平台機密性、IT遠距維運能力等等。

和泰產險提醒，資安威脅無所不在，駭客能透過遠端控制，突破網路安全防禦並入侵企業網路，進行內部竊取資料、破壞等攻擊行為。

當採用居家辦公進行遠端連線工作、遠距會議、遠距教學時，其實都存在著網路資安風險，一旦出現資安漏洞，不僅僅是資料外洩而已，還可能造成營運中斷、危機處理成本增加，甚至面臨法律訴訟問題。

企業更可能因違反個資保護法，造成商譽損失、客戶流失以及相關法律責任的高額罰鍰。

中小型企業於資訊安全的資源配置相對於大型企業較少，一旦發生資安事件，造成的影響及損失都可能比大企業來得嚴重，因此更應好好利用保險作為網路風險轉移的工具。

和泰產物資安防護責任保險，提供企業主完整的資安防護責任保障，除可降低企業在發生資安事件後對第三人應負法定賠償責任的損失，減輕法律程序相關費用負擔之外，亦可擴大包含企業的外部承包商、服務供應商、網路提供者等合作夥伴，在其履行合約期間發生資安事件對第三人所造成的損害賠償責任。

因支付卡廠商違反支付卡產業資料安全標準(PCI DSS)造成的損失，也在賠償範圍內，若企業主的銷售網站因受駭客攻擊導致服務中斷所蒙受的營業損失，或因網路勒索威脅而支付的款項、費用或報酬，亦能獲得補償。

企業主因應此類事件額外產生的費用，如法律諮詢費、資料鑑識費、資料或軟硬體設備復原費用、公關費用等，保險也都能提供給付。

和泰產險提醒企業主，唯有加強資安意識，提前做好風險管理，杜絕防疫期間因遠端辦公產生的資安漏洞，才能讓企業的營運更有保障；和泰產險作為企業客戶最堅強的後盾，給予企業資訊安全防護保障，提升資安戰鬥力，與企業主一同面對此波組織營運模式改變的新浪潮。