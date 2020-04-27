快訊

為測距儀充電釀禍？ 錢櫃大火工頭移送北檢複訊

海軍敦睦艦隊染疫 防疫軍令傳遞出問題？

和泰產險提醒 防疫期間不忘加強資安防「駭」

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

和泰產險今天(27日)表示，隨著各國新冠肺炎確診案例不斷飆升，許多國家接連採取了嚴格的管制措施，從自主健康管理、入境後須居家檢疫，甚至封城要求民眾禁止外出，居家隔離。

為了應對這場防疫戰，各大企業紛紛展開異地上班、居家辦公的演練或實施，這些都將考驗企業資訊部門的應變能力，包含加強網路環境安全、設備資安監控、外在設備資料保護

、工作平台機密性、IT遠距維運能力等等。

和泰產險提醒，資安威脅無所不在，駭客能透過遠端控制，突破網路安全防禦並入侵企業網路，進行內部竊取資料、破壞等攻擊行為。

當採用居家辦公進行遠端連線工作、遠距會議、遠距教學時，其實都存在著網路資安風險，一旦出現資安漏洞，不僅僅是資料外洩而已，還可能造成營運中斷、危機處理成本增加，甚至面臨法律訴訟問題。

企業更可能因違反個資保護法，造成商譽損失、客戶流失以及相關法律責任的高額罰鍰。

中小型企業於資訊安全的資源配置相對於大型企業較少，一旦發生資安事件，造成的影響及損失都可能比大企業來得嚴重，因此更應好好利用保險作為網路風險轉移的工具。

和泰產物資安防護責任保險，提供企業主完整的資安防護責任保障，除可降低企業在發生資安事件後對第三人應負法定賠償責任的損失，減輕法律程序相關費用負擔之外，亦可擴大包含企業的外部承包商、服務供應商、網路提供者等合作夥伴，在其履行合約期間發生資安事件對第三人所造成的損害賠償責任。

因支付卡廠商違反支付卡產業資料安全標準(PCI DSS)造成的損失，也在賠償範圍內，若企業主的銷售網站因受駭客攻擊導致服務中斷所蒙受的營業損失，或因網路勒索威脅而支付的款項、費用或報酬，亦能獲得補償。

企業主因應此類事件額外產生的費用，如法律諮詢費、資料鑑識費、資料或軟硬體設備復原費用、公關費用等，保險也都能提供給付。

和泰產險提醒企業主，唯有加強資安意識，提前做好風險管理，杜絕防疫期間因遠端辦公產生的資安漏洞，才能讓企業的營運更有保障；和泰產險作為企業客戶最堅強的後盾，給予企業資訊安全防護保障，提升資安戰鬥力，與企業主一同面對此波組織營運模式改變的新浪潮。

資安 產險 保險

延伸閱讀

談日本政府防疫政策 專家批：臨時抱佛腳

男稱超市只開2天 星首宗防疫期間假消息起訴

防堵疫情 阿里山森林遊樂區實施總量管制

瑞士逐步解除防疫管制 將分3階段進行

相關新聞

AirPods加持 新日興踩油門

真無線藍牙耳機（TWS）銷售成長狀況，可望大幅優於智慧型手機，預估全年銷售量有機會超過二億副，其中又以印度的成長率最為驚人，蘋果AirPods在當地市占率第一，外資法人看好軸承廠新日興（3376）可望受惠。

宏達電VR娛樂 搶宅商機大餅

居家防疫商機無限，宏達電（2498）旗下Viveport會員訂閱數量成長，其中無限制虛擬實境（Viveport Infinity）限期免費體驗期間訂閱量快速暴增，符合提供消費者居家防疫期間娛樂與遠距辦公等多樣化需求。

台灣之星攻4面向 打造車聯網戰隊

看準車聯網的發展態勢與商機，台灣之星逐步擴展服務至計程車、客運、復康巴士、遊覽車輛監控、電動車電池效能監控、載貨車輛溫度監控等多元應用，攜手上百家企業共建車聯網生態圈，車聯網門號數年複合成長高達近86%。

永大無懼疫情 今年照樣加薪5%

國內的電梯大廠永大（1507）宣布今年調薪，平均調幅為5%。永大認為，公司的營運情況還在一個上升的軌道，調薪計畫維持，可以照顧員工外，也提振員工工作士氣。至於因獨董反對2019年度的股利分配案，據了解，可望於明天董事會再度提出討論。

Mini LED堆柴火 LED大軍營運暖

台股本波反彈走勢從波段低點起算，指數彈已逾2,000點，在各電子產業相關族群中，LED股整體反彈幅度相對較小，近日LED股發動補漲行情，在二大LED股晶電（2448）及億光（2393）領漲下，以Mini LED及防疫題材吸資金進駐，近日股價出現強勢表現。

IC設計超級法說周 聚焦聯發科營運展望

IC設計超級法說會本周登場，盛群（6202）、聯發科（2457）、瑞昱（2379）、譜瑞-KY（4966）等率先上陣，重點聚焦龍頭聯發科第二季及下半年展望，在外界普遍看淡2020年智慧型手機市場需求下，聯發科推出第二款5G晶片天璣800開賣，法人圈關注下半年5G晶片銷售情況及疫情影響性。

惠普Q2筆電下單近翻倍 廣達等供應鏈吃補

新冠肺炎疫情肆虐，帶動全球線上教學、遠距工作需求；供應鏈透露，全球PC大廠HP（惠普）第二季筆電下單量高達1,800萬台，較往年同期多出逼近一倍，主要是因應防疫衍生的筆電急單，包含代工廠廣達（2382）、英業達、仁寶等相關鍵盤廠、電源廠可望受惠。

疫情帶動健康量測急單大增 盛群對第二季展望樂觀

對於第二季展望，盛群表示，第二季接單狀況不錯，健康照護、直流馬達控制都有出現追單狀況。健康照護部分，額溫槍、血糖儀、血氧...

聯發科5G晶片將放量 外資維持買進評等

日系外資指出，新冠肺炎疫情影響終端需求，IC設計廠聯發科第2季營收恐持平或季增14%以內，但第3季新款5G晶片放量將挹注...

外資上周賣超366.7億 賣超中信金居冠、買超晶電最多

台股上周周線翻黑，跌幅2.36%，統計外資上周賣超366.7億元，為最大的賣壓所在，但是投信買超10.42億元，另外，官...

外資估手機電視需求不佳 聯詠遭降評砍目標價

亞系外資今天表示，面板驅動IC廠聯詠的智慧型手機和電視相關產品占營收高達70%，但下半年需求前景不佳，恐拖累聯詠業績，將...

宏達電混合實境「XR超體感樂園」襲捲南台灣

宏達電（2498）今（27）日宣布，旗下虛擬實境樂園 VIVELAND攜手恐龍紀元XR（Dinosaur Age）、歌手...

熱門新聞

勞工紓困貸款怎麼貸？怎麼還？QA一次看

5G iPhone傳導入屏下指紋辨識 台廠沾光

申請3萬紓困補助 有勞保的漁民今擠爆漁會

影／台製「護目鏡」 訂單爆增 他月銷百萬支國外助防疫

「紓困」看得到吃不到？ 連綠委都看不下去動怒飆罵了

疫情改變人力市場…10大消失職缺 領隊上榜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。