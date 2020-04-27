盛群Q2業績與毛利率 估都將回升

微控制器（MCU）廠盛群（6202）於27日舉行線上法說會，公布首季每股純益為0.64元。該公司預期本季業績應可增溫，毛利率也可回升。

盛群首季合併營收為10.31億元，季減15.5％，年減0.6％，稅後淨利為1.45億元，年減28.3％，每股純益為0.64元。該公司首季受到產品組合與匯損影響，毛利率降至46.2％。

盛群首季獲利創29季低 第2季營收估增17%

【中央社／新竹27日電】

微控制器（MCU）廠盛群第1季歸屬母公司淨利新台幣1.46億元，創29季新低，每股純益0.64元。盛群預期，第2季營收可望挑戰去年同期水準，將季增約17%。

盛群下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，盛群各產品線銷售互有消長，小家電相關產品出貨下滑，健康保健相關產品出貨則高度成長。

盛群第1季微控制器總出貨量1.53億顆，年增4%，季營收10.31億元，較去年同期略減0.6%，因人民幣貶值與產品組合變化影響，毛利率46.2%，較去年同期的48.5%下滑2.3個百分點。

隨著業內與業外收益同步縮水，盛群第1季歸屬母公司淨利1.46億元，年減28.3%，並創29季新低，每股純益0.64元。

盛群業務行銷中心副總經理蔡榮宗指出，受小家電市場需求下滑影響，今年第1季觸控MCU出貨量2900萬顆，年減約7%。安全防護產品也因疫情影響表現不如預期，出貨量300萬顆，年減0.1%。

健康保健產品出貨1300萬顆，年增61%，占整體比重自去年同期的10%攀高至13%；其中，額溫槍產品出貨500萬顆，血糖儀產品出貨400萬顆，血壓計出貨200萬顆。

蔡榮宗表示，印度、歐洲、美國與東南亞市場因封城影響，有客戶申請延單，不過，僅將4月訂單延至5月或6月，對整體第2季營運影響不大。

蔡榮宗說，預期整體第2季營收應可挑戰去年同期水準，甚至不排除介於2018年第2季與2019年第2季之間水準，季營收將逾12億元，季增約17%。

目前額溫槍需求依然熱絡，在手訂單達1500萬顆規模，蔡榮宗預期，今年額溫槍產品可望出貨2000萬顆規模。安全防護產品第2季及第3季銷售可望回溫，全年也將有不錯表現。