下半年展望看不清 盛群對下半場營運保守因應

由於全球半導體大廠相繼表達對疫情帶來經濟不確定性風險升高，相繼撤回或不做全年財測預估，MCU大廠盛群表示，對於下半年景氣展望，無法做出評估，目前可看到接單能見度至6月，下半年展望變動性太多。

盛群表示，第二季疫情接獲額溫槍、血糖儀、血氧計、直流馬達控制MCU急單，預期第二季營運狀況比第一季好，毛利率有機會回升，不過，下半年變動因素太多，暫時無法評估，目前可確定是健康量測中，快速體溫計接單已到8月，去年切入印度市場，因疫情帶動體溫量測需求增加，而印度又沒有完整生產供應鏈，因此，盛群從中透過中國方案商介紹到印度拓展市場，目前已經確定快速體溫計第二季至第三季出貨量約430萬顆。

另外，TWS在獲得華為、小米及OPPO採用後，上半年小米及OPPO推出新產品持續採用盛群MCU晶片，TWS第一季出貨量約130萬顆，又新接華東地區一新創企業產品線並導入設計，一年約30萬顆，目前已少量出貨。