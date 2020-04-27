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疫情帶動健康量測急單大增 盛群對第二季展望樂觀

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

對於第二季展望，盛群表示，第二季接單狀況不錯，健康照護、直流馬達控制都有出現追單狀況。健康照護部分，額溫槍、血糖儀、血氧計出貨都不錯，而額溫槍目前接單量達1,300萬顆，全年出貨2,000萬顆沒有問題，血糖儀400萬顆、血壓計200萬顆，另外，快速體溫計目前接單達430萬顆。

疫情影響，盛群表示，公司產品種類多，對於疫情影響產品別，反而是區域性影響較大，像是印度、歐洲、東南亞、南美洲因為居家封城，代理商因運輸問題而訂單有所遞延，不過，對第二季影響性不大，僅遞延一、二個月，仍會在本季實現。

另外，空氣清淨機、變頻風扇因很多地區無法全天開空調，所以風扇需求有增加，尤其在直流變頻風扇，此外，因在家裡遠距上課或工作，有接到些印表機前端處理MCU晶片訂單。TWS今年預計在1,000萬科機會甚至超過，第二季狀況可以挑戰去年同期成績，因此，四、五月營收狀況不錯，介於2018至2019年第二季水準。

疫情 盛群

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