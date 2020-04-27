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外資上周賣超366.7億 賣超中信金居冠、買超晶電最多

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股上周周線翻黑，跌幅2.36%，統計外資上周賣超366.7億元，為最大的賣壓所在，但是投信買超10.42億元，另外，官股券商上周買超82.3億元，呈現土洋對作的情況，統計外資上周賣超中信金居冠，買超最多的個股則是晶電（2448）；投信買超最多為聯電、官股則是買超中信金最多。

台股上周終止連紅，周線翻黑，富邦公司治理ETF經理人温芳儀表示，台股仍有4大趨勢不變，包括中國產業持續去美化，受惠IC轉單效益；5G驅動網通升級潮及手機換機潮；部分產業如工具機、記憶體、被動元件等景氣循環谷底落於2019年，2020年有望復甦；台商資金回流加上港資外逃效應。上述產業趨勢亦提供股市部分下檔支撐。

温芳儀認為，此波修正下，台股大部分類股修正幅度達30~40%多，目前台股相關供應鏈獲利下修幅度平均10~20%，再加上半導體庫存不高，待未來經濟活動慢慢恢復正常，搭配5G相關基地台及手機放量，將會有不錯的回補庫存力道。所以未來市場如果因為經濟數據不好有所修正，拉回反而為中長線買點。

統計上周三大法人買賣超，外資賣超達366.7億元，投信則是買超，另外，官股券商上周則是連五買，呈現土洋對作，外資賣超鎖定金融股及權值股，上周賣超前十大依序是中信金、兆豐金、元大金、群創、第一金、新光金、華南金、合庫金、鴻海、統一。

上周外資買超前十大依序是晶電、至上、金像電、智邦、廣達、台泥、晶豪科、合晶、景碩、技嘉。

上周投信買超前十大依序是聯電、友達、奇鋐、晶電、力成、強茂、華通、南電、南六、禾伸堂；上周官股券商買超前十大依序是中信金、第一金、聯電、群創、新光金、鴻海、台積電、遠東新、兆豐金、元大金。

外資及官股券商上演你丟我檢的情況明顯，包括金融股、鴻海等，呈現外資賣，官股買的情況；投信及官股都看好買超的個股則是聯電。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，新冠疫情讓股市重新回到側重相對保守的趨避投資氛圍，也打亂原本逐步回升的經濟需求。現階段，將持續觀察新增病例數的變化，基於相關產業中長期的成長趨勢，逢低擇優布局。歐美重啟經濟的發展步調、高階手機降級等，也將是觀察重點。

策略上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，由於疫情和油價波動所帶來的影響仍未完全明朗，考量盤勢可能持續波動，策略上宜側重配置，且布局能見度較佳或部分配置在較為防禦型的類股。

在類股配置上，鍾安綾指出，以電子股為主，側重5Ｇ相關、雲端大數據、高速傳輸、半導體、蘋果供應鏈以及全年展望良好的標的；在傳產股部分，偏好現金股利殖利率高的權值股。

中信金 外資 台股

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