宏達電混合實境「XR超體感樂園」襲捲南台灣

宏達電（2498）今（27）日宣布，旗下虛擬實境樂園 VIVELAND攜手恐龍紀元XR（Dinosaur Age）、歌手安溥（張懸），推出為期四個月的「XR超體感樂園」，即日起至8月31日在高雄大魯閣草衙道大道東3樓活動會館展出。

宏達電表示，本次展覽展現「VR 2.0」的科技，讓觀眾透過體感科技深度沉浸於VR和AR內容之中。展覽內容包含「恐龍」與「音樂」兩大展區，領域涵蓋遊戲娛樂及人文藝術，展現宏達電跨足多元內容與產業的決心。

宏達電指出，設立於高雄大魯閣的「XR超體感樂園」結合VR、AR與體感裝置，讓虛實之間毫無界限，更突破過去VR作品的擬真畫質，讓觀眾感受最新的XR應用。展覽現場並陳設AR互動合影與浮空投影等亮點，將成為最新打卡熱點。恐龍展區打造時空站意象，結合AR、VR與體感座艙，讓觀眾穿越時空回到恐龍紀元展開冒險；音樂展區則有藝人安溥《蘚的歌唱》沉浸式VR+AR音樂展演。

率先開放體驗的恐龍展區以「恐龍紀元時光站」為概念，讓觀眾戴上VIVE頭盔搭乘具體感互動的「時光機」座艙，回到侏儸紀，穿過火山、叢林、大海與熱浪，在遠古恐龍聚落的驚駭聲光中，展開海陸空大冒險。現場的AR陳設也能讓觀眾與恐龍跨時空合影，留下「時空旅行」的痕跡。

「XR超體感樂園」展期自4月23日至8月31日（音樂展區展期為5月18日-7月31日），開放時間為平日上午11點到晚上10點、假日上午10點30分到晚上10點，兩大展區採個別售票，購票後分批入場。恐龍展區單人單次體驗定價新台幣300元，音樂展區單人單次體驗定價新台幣220元，另有優惠方案。