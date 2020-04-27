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日系外資調降台積電評等至中立 目標價維持310元
外資近期出現調降半導體公司評等及目標價的情況，台積電（2330）難逃，日系外資最新報告調降台積電評等由買進降至中立，目標價維持310元，主要是考量下半年客戶的庫存修正風險升高。
日系外資表示，台積電目前還未有客戶砍單的原因可能是新冠肺炎疫情爆發前，半導體庫存較低，但下半年戶恐將開始檢視需求及庫存，因升高成庫存修正風險。
日系外資指出，台積電3月來股價從低點反彈約16%，且華為恐將遭美國進一步祭出封鎖令，華為占台積營收約15%，恐將出現影響，加上下半年庫存修正風險恐將升高，預估台積電風險報酬比率將於在下半年惡化。
日系外資調降台積電評等，由原先買進調降至中立，目標價維持310元；台積電今（27）日以298元開高，一度拉升至298.5元，盤中漲幅1.19%。
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