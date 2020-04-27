IC設計超級法說登場 聚焦聯發科營運展望

IC設計超級法說會本周登場，盛群（6202）、聯發科（2457）、瑞昱（2379）、譜瑞-KY（4966）等率先上陣，重點聚焦龍頭聯發科第二季及下半年展望，在外界普遍看淡2020年智慧型手機市場需求之下，聯發科推出第二款5G晶片天璣800開賣，能否法說會上捎來喜訊，法人圈關注下半年5G晶片銷售情況及疫情影響性。

全球半導體企業對於下半年展望普遍表達不確定性升高，不做或撤回全年財測預估，而台積電因疫情下修全球半導體及晶圓代工成長率，半導體（不含記憶體）成長率從原先年成長8%下修至持平或小幅衰退2%，晶圓代工則由原先成長17%下修到8%至12%。

研究機構IC Insights也預期2020年全球晶片出貨量將衰退3%，是繼去年衰退6%之後，罕見連續兩年呈現衰退局面。諸多警示反應今年IC設計出貨量恐受疫情壓抑、欲大不易。

IC設計龍頭聯發科法說會反應整體IC晶片景氣市況，洞見觀瞻、重要風向指標，然先前有外資法人已調降評等，認為華為受限於禁令市占率大受影響，有助於聯發科主要客戶市占率拉高，但因疫情使得智慧型手機需求疲弱，5G需求遞延，下半年營運充滿變數。

研究機構集邦科技旗下拓墣產業研究院下修今年全年手機銷售量9.8%，從原預估的14億支，向下調整到12.9億支，換機週期再延長及單機平均銷售金額下降。多數法人認為今年智慧型手機受疫情衝擊影響最大，而部分因疫情帶動筆電、WiFi、遊戲機、資料中心伺服器則可逆勢成長。

瑞昱第二季營運法人則高度期待，法人指出，第二季體需求變化不大，而居家辦公衍生出NB／MONITOR／TWS需求，加上網通產品部分，因為居家辦公需要用到較高的流量，故WiFi相關需求也因應而出，預期第二季PC周邊、WiFi及TWS可出現雙位數成長。

外資圈看好譜瑞因資料中心帶動高速傳輸需求增加，尤其日前宣布併購睿思科技，搶先佈局USB 4.0，未來在筆電用Type-C滲透率將大幅提升，今、明年獲利呈現雙數位快速成長。