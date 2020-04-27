宏達電整合VR上下游與軟硬體資源 推出XR超體感樂園

宏達電（2498）透過「108年度高雄市體感科技園區計畫補助」整合VR上下游與軟硬體資源，開發出符合現階段商用需求的VR內容與體感的示範整合案例，且將新穎成功的VR與AR應用案例開放給民眾參觀，採短期展覽模式，今（27）日宣布旗下HTC VIVELAND攜手恐龍紀元XR（Dinosaur Age）、歌手安溥（張懸），推出為期4個月的「XR超體感樂園」。

HTC VIVELAND 企業解決方案副總經理李文材表示，「這次端出的恐龍展區與音樂展區XR體感體驗，呈現VR與AR的全新應用，藉XR新科技讓人快速接受資訊並留下深刻感受，除藝文及娛樂外，對於各領域的延伸應用如教育、醫療等等，都將帶來突破性的發展」。

他說，「無論是與安溥一起徜徉在《蘚的歌唱》的想像世界中，抑或跟著恐龍紀元XR的迪格博士穿越時光，感受如臨大敵的體感刺激，虛實合一的加倍體驗，比親臨現場更震撼」。

李文材指出，「這次恐龍展區超完美的結合VR與AR科技，加上震動座椅所帶來的沉浸體感，讓人徜徉大海時精確地同步感受穿越岩漿的微風和熱浪，帶給觀眾好萊塢等級的極致聲光享受。這樣的內容很適合整合在主題樂園或室內樂園成為亮點，已獲多家海內外主題樂園的青睞」。

他表示，「許多樂園業者在嘗試過早期的測試版本後，就表達高度的意願，希望能夠購買或進一步合作。這對高雄市政府執行體感科技園區補助計畫及製作這個內容的開發團隊Fantahorn Studio是非常大的鼓舞」。

宏達電表示，自2015年起投入VR生態系，每年持續探究虛擬實境的各種可行性。從硬體跨足VR內容製作、建立VR原生IP、著手開發TMS內容管理系統原型等，並與國內外夥伴及異業進行多方合作，累積深厚軟硬體整合與新創應用的經驗。

宏達電說 ，這次透過「108年度高雄市體感科技園區計畫補助」整合VR上下游與軟硬體資源，開發出符合現階段商用需求的VR內容與體感的示範整合案例，並將新穎成功的VR與AR應用案例開放予民眾參觀，採短期展覽模式，機會難得。

HTC VIVELAND「XR超體感樂園」展期自4月23日至8月31日（音樂展區展期為5月18日-7月31日），兩大展區採個別售票，購票後分批入場。宏達電指出，這次展覽展現「VR 2.0」科技，讓觀眾透過體感科技深度沉浸於VR和AR內容之中。展覽內容包含「恐龍」與「音樂」兩大展區，領域涵蓋遊戲娛樂及人文藝術，展現HTC跨足多元內容與產業的決心。