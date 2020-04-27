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因應疫情 換發數位身分證時程將延後

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
內政部指出，為使各界安心，將對外公開程式原始碼，但核心程式將交由行政院資安處指定團隊進行資安檢測。圖／內政部提供
內政部指出，為使各界安心，將對外公開程式原始碼，但核心程式將交由行政院資安處指定團隊進行資安檢測。圖／內政部提供

政府原訂今年10月要開始換發數位身分證，但因受疫情影響，內政部今（27）日表示，將調整換發時程，確切時程，仍將視國內外疫情狀況等而定。

內政部表示，目前台灣並無製作此等高防偽之PC晶片卡相關技術，由於印製身分證不能仰賴他國，一定要把技術引進，現階段包含印製的機器及首批印製的卡片，都需要從國外進口，原先規劃4月初要到國外取樣卡，因疫情無法前往，且架設機器、印製卡片也需要時間，勢必對時程造成影響，故需調整換發期程。

對於近來外界關心的資安議題，內政部強調，將來數位身分證民眾可自由選擇是否要附加自然人憑證，若不附加，則無相關電子簽章功能，可免去部分民眾的疑慮。

若選擇附加自然人憑證，日後也可隨時決定停(復)用，或廢止憑證功能。民眾如有需要，也可付費，再額外申請一張自然人憑證，有多種選擇，可供民眾自主來決定。

內政部指出，為確保資安，數位身分證採雙晶片備援機制，晶片均通過國際安全認證標準，並由台積電公司代工生產，其中主晶片6項功能中有5項為CC認證(Common Criteria)，安全評估等級達EAL5+以上，達軍事機密等級。

且要求至少要有千萬張的晶片卡須在臺灣生產製造，透過國際廠商技術移轉，提升國內產業技術。

內政部指出，為使各界安心，將對外公開程式原始碼，但核心程式將交由行政院資安處指定團隊進行資安檢測。換證初期，也會選定部分縣市，進行小規模試行，並辦理賞金獵人競賽，開放民間測試，確保資安無虞後，再全面換證。

內政部強調，使用數位身分證，就只是將現行紙本身分證轉為卡式，並可選擇是否結合自然人憑證，相關使用紀錄只存在民眾所使用的機關，不會連回內政部或憑證管理中心，故無從掌握及監控數位足跡，請民眾放心。

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