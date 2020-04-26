鴻海武漢廠區五一加強防疫 管控員工非必要外出

根據NCC預估，今年7月台灣就會正式進入5G商用時代，屆時消費者不僅可以感受快速便捷的網路傳輸之外，尤其5G的高速傳輸、低延遲與萬物聯網的特性，將大幅提升使用者網路體驗，同時滿足萬物互聯之應用需求。對零售業來說，也將從過去偏重實體店面的傳統零售，轉變為OMO線上線下虛實融合（Online Merge Offline/ Offline Merge Online）的新零售。在這趨勢之下，線上與線下將相互導流，零售業將因為實體與虛擬通路和物流管道之間的界線模糊，透過掌握更多的消費者數據，精準提升用戶體驗與情感分享，從而發現更多創新應用和商業模式。

2020-04-25 23:50