鴻海武漢廠區五一加強防疫 管控員工非必要外出
鴻海富士康集團大陸廠區因應大陸五一假期，展開防疫宣傳。其中武漢廠區今（26）日再發布訊息強調，加強防疫，要求員工每日打卡兩次不能間斷，進而確認防疫健康數據，並確保非必要外出。
依據武漢廠區防疫指揮小組說明，要求員工非必要，不外出、不離開園區工作地點、不到雲南黑龍江等地、外出必須全程戴口罩等措施，同時外出員工必須於4月27日下班前事先登記，若為公司要求管控對象將先取消入廠權限，直到後續休假結束依據防疫程序審核。
第三，武漢廠區要求，宿舍人員管控嚴格，緩衝區遵循只進不出，緩衝期滿者則一律假期過後才可申請入廠。
第四，廠區將查核員工在假期的活動軌跡，若有謊報與隱瞞，則將從嚴格處理。
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