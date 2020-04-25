Gogoro 再度說明騎到飽資費方案 做出新調整

Gogoro Network24日晚上約22時，再度在臉書上說明騎到飽資費方案，為維護99.3%用戶的使用權益，把必須適用商業用途的消費者再度說明。簡單說，不論是上班、通勤、跑業務、買菜、環島、車聚、解鎖徽章，甚至偶爾跑跑外送，都應該是不受拘束。

日前正式發給車主一封信，提醒車主快遞業等商業用途的業者，必須適用商用資費方案。Gogoro Network再度說明，觀察騎到飽資費方案，發現到0.7%極少數用戶使用情境，影響到其他用戶的電池交換需求。

比如說，有少數用戶選擇騎到飽資費方案進行外送平台服務，每月平均3500公里，單月最高紀錄達到7200公里，是一般用戶10~20倍的用量，相對排擠一般用戶尖峰時刻的電池交換需求。