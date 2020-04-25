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Gogoro 再度說明騎到飽資費方案 做出新調整
Gogoro Network24日晚上約22時，再度在臉書上說明騎到飽資費方案，為維護99.3%用戶的使用權益，把必須適用商業用途的消費者再度說明。簡單說，不論是上班、通勤、跑業務、買菜、環島、車聚、解鎖徽章，甚至偶爾跑跑外送，都應該是不受拘束。
日前正式發給車主一封信，提醒車主快遞業等商業用途的業者，必須適用商用資費方案。Gogoro Network再度說明，觀察騎到飽資費方案，發現到0.7%極少數用戶使用情境，影響到其他用戶的電池交換需求。
比如說，有少數用戶選擇騎到飽資費方案進行外送平台服務，每月平均3500公里，單月最高紀錄達到7200公里，是一般用戶10~20倍的用量，相對排擠一般用戶尖峰時刻的電池交換需求。
在同時維護99.3%用戶的使用權益，及滿足部分用戶商業行為的需求下，做了一些調整，讓不同需求用途的用戶可以有更多選擇，臉書上也說明相關的新方案內容。
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