產能恢復八成 鴻海武漢廠招5,000人

鴻海集團武漢廠相關人士表示，兩周內招聘新入職員工5,000多人，大多數人來自湖北，目前園區產能已經恢復八成，加緊完成各種訂單，接下來還將招聘3,000人。

一周前，武漢廠招募中心門口，幾乎每日都排起求職長隊，目前工廠已有1.5萬人上班。

長江日報援引這名相關人士指出， 武漢廠加緊完成因前期停工落下的訂單；提前準備因國際疫情影響而轉移的海外工廠訂單。

鴻海武漢廠從桌上型電腦、數位相機到遊戲機、投影機、電子白板、智慧移動通訊終端、自動販賣機，是鴻海集團多元化、多品牌產業布局的基地。

新招進的5,000名員工之一、且已住進緩衝隔離宿舍的湖北黃岡人吳平表示，他已做了免費核酸和抗體檢測，再等一天公布結果，沒有問題就能上班。

為了讓員工「有安全感」，鴻海集團自費生產口罩，投入人民幣上千萬元的核酸檢測費用，空出1,500間宿舍「緩衝區」，員工只要核酸檢測、抗體檢測為陰性就可上班。強化員工防疫知識，在生產線、宿舍等活動區也做好測溫等防控措施，建立邊防疫邊生產的長效機制。

鴻海武漢廠3月17日發出致員工的第四封信，提到有序復工的進度及安全返職的計畫，鴻海在信中表示，已獲得政府復工審批，將展開分批式復工。

駐點服務鴻海復工復產的政府工作人員表示，獲得復工批覆後，起初最大的困難是在保障疫情防控前提下，安排員工有序返職，廠區員工超逾三成居住在武漢市內，逾六成為湖北其他城市的居民。經市區政府協調，按規劃批次，員工按照返廠指引，領取防疫識別字、返回工作職位證明、復工批文等資料，採取點對點包車等多種方式返職。