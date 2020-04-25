AirPods出貨下修 牽動台廠

蘋果新機iPhone SE昨（24）日開賣，在大陸官網發貨時間約為一到兩周，每人限購兩部；台灣要等兩周才會到貨；台灣的電信業者和電商平台紛紛繳出短時間內銷售一空的成績單，首周末銷售狀況相當不錯，有利推升主力供應商和碩與鴻海第2季業績。

2020-04-25 00:31