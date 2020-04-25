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AirPods出貨下修 牽動台廠
新款iPhone SE熱賣，但真無線藍牙耳機AirPods系列出現變化。天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示，在新冠肺炎疫情爆發後，第二代AirPods需求顯著下滑，AirPods Pro需求反而提升，他示警預估今年AirPods系列出貨8,000-9,000萬部，低於疫情爆發前市場預估的1-1.2億部；點名軟硬板供應商華通、燿華恐是最大輸家，英業達第3季出貨比重恐大降。
郭明錤指出，高單價AirPods Pro在疫情爆發後需求強勁，反而第二代AirPods需求衰退，由AirPods Pro替代，預估第2季第二代AirPods出貨量約1,100-1,300萬部，季減35-40%，低於市場共識的季成長。AirPods Pro受惠於換機需求、新設計與新功能，預估第2季出貨量1,100-1,300萬部，季增60~70%，優於市場共識的持平水準。
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