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新iPhone SE熱銷 供應鏈進補

經濟日報 / 記者黃晶琳蕭君暉／台北報導
圖／經濟日報提供
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蘋果新機iPhone SE昨（24）日開賣，在大陸官網發貨時間約為一到兩周，每人限購兩部；台灣要等兩周才會到貨；台灣的電信業者和電商平台紛紛繳出短時間內銷售一空的成績單，首周末銷售狀況相當不錯，有利推升主力供應商和碩與鴻海第2季業績。

天風證券分析師郭明錤指出，基於大多數市場供貨時間需要五至十天或以上，iPhone SE 2的首周末預購優於預期，第2季將會繳出高於業界預期的出貨量，預估第2季iPhone SE 2出貨量將達1,200-1,400萬支。

美系外資先前預估，iPhone SE 2第2季銷量可望達900萬支，受疫情影響全年預估為2,000萬支。市場普遍預估iPhone SE 2出貨量落在2,000-2,500萬支，供應鏈分配上，和碩組裝比率較大，約達50-60%，鴻海則約40-50%。

華爾街分析機構Loup Ventures指出，新iPhone SE預計將占iPhone總銷量的20%，成為僅次於iPhone 11的第二大暢銷iPhone機款。

和碩執行長廖賜政之前表示，第1季受到疫情干擾，訂單將遞延至第2季出貨，加上新產品的貢獻，和碩第2季三大業務包含資訊產品、消費性電子及通訊產品出貨都將優於首季，今年上半年表現將優於去年同期。市場推測，廖賜政口中的新產品，就是蘋果即將推出的平價新機iPhone SE 2。

五大電信昨天開賣新機，都推零元購機方案，果粉轉向線上購買，線上網路門市買氣比實體門市熱，銷售表現不差。中華電信直接在指定服務據點及網路門市開賣iPhone SE，網路門市上午8點開賣後，網站流量較平日成長近三倍。中華電信統計，容量以128GB最搶手，銷售占七成，顏色以黑色最受歡迎，占比約55%。

台灣大表示，旗下電商平台momo與myfone購物早上8點開賣，實體門市11點接力開賣，今年網購平台異軍突起，電商平台首日銷售占預購總量的八成。

iPhone iPhone SE 和碩

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